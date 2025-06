Prevádzka oficiálne zatvorí o pár dní, 29. júna.

Ďalšej gastroprevádzke z populárnej šou Na nože to opäť nevyšlo. Tentokrát sa so svojimi zákazníkmi natrvalo lúči Retro Burger & Dinner v Prešove. Svoje brány zatvárajú už koncom júna.

„Prežili sme si tu toho veľa. Od chvíľ, keď sme sa snažili postaviť tento podnik znova na nohy, cez nonstop problémy s personálom, ktorý sme museli my zastupovať, až po tie pekné chvíle, keď sme za posledné dva roky obslúžili vyše 10-tisíc ľudí, pripravili stovky rôznych druhov jedál a na tejto ceste by sme to nezvládli bez vás,“ uviedli majitelia v ozname na sociálnych sieťach.

View this post on Instagram A post shared by Retroburger&dinner (@retro_burgerpreshow)

Reštaurácia zatvára svoje brány 29. júna 2025. Dovtedy majú zákazníci poslednú možnosť navštíviť podnik a rozlúčiť sa. Hoci je Martin Novák z markizáckej šou skúsený šéfkuchár, ani on nedokáže „zvariť“ osud jednotlivých prevádzok.

V súčasnosti nie je jasné, či Retro Burger niekto prevezme, alebo aký osud čaká prevádzku ďalej. Ako však informuje portál Prešovak, reštaurácia sa aktuálne nachádza na Bazoši. Mesačný nájom je stanovený na 1 800 eur, pričom táto suma zahŕňa aj poplatky za energie a daň.