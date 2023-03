Kto je seriálový Punisher Jon Bernthal? Roky žil v Rusku, kde ho takmer zabila mafia a jedna pouličná bitka ho navždy zmenila

Bernthala si určite pamätáš zo seriálov The Walking Dead, Daredevil, The Punisher alebo z filmov The Wolf of Wall Street, Fury či King Richard. Týchto pár zaujímavostí ťa možno prekvapí.

Jon Bernthal sa vráti ako nekompromisný Punisher s vlastnými pravidlami a so zmyslom pre spravodlivosť v 18-dielnom seriáli Daredevil: Born Again. Síce bude premiéra až o rok, už teraz sa nesmierne tešíme.

Zo všetkých hereckých predstaviteľov tejto obľúbenej a mimoriadne komplexnej marvelovskej postavy so silným príbehom bol práve Bernthal najautentickejší a najlepší. Bolo úchvatné, ako sa vžil do roly zlomeného muža, ktorý prišiel o rodinu pred vlastnými očami a snaží sa ju za každú cenu pomstiť.



Bernthala sme ako Franka Castlea alias Punishera videli najskôr v seriáli Daredevil v roku 2015, no o dva roky jeho postava dostala väčší priestor vo vlastnom spin-off seriáli. Herca si však môžeš pamätať aj z obľúbeného The Walking Dead či z minisérii Mob City, We Own This City alebo American Gigolo.



Štyridsaťšesťročný Američan z Washingtonu je nielen skvelý herec, ale aj obrovský sympaťák so srdcom na správnom mieste a my sme sa rozhodli ti o ňom prezradiť pár zaujímavostí, ktoré si (možno) doteraz nevedel.





Americký herec Jon Bernthal. Zdroj: Getty Images/Phillip Faraone/FilmMagic

Štrnásťkrát mu zlomili nos a v sedemnástich ho prvý raz zatkli

Vzhľadom na Bernthalov výzor je pochopiteľné, že ho filmári obsadzujú do rolí tvrdých drsňákov, ktorí sa neboja konfrontácie a najradšej riešia problémy päsťami. Pravdou však je, že Bernthal vie rozdávať údery aj mimo kamier. Síce už vedie rodinný život, ale v minulosti nebol rozhodne žiaden anjelik.



Ako píše Hollywood, herec sa v mladosti dostával pravidelne do pouličných bitiek. Až štrnásťkrát mu zlomili nos a prvýkrát ho zatkli už v sedemnástich rokoch za násilné správanie v domácom Washingtone. Bol jednoducho nepoučiteľný „problémista“.





Jon Bernthal v seriáli Daredevil. Zdroj: Netflix

Dvojmiliónová žaloba a životný zlom

Na to, aby sa Bernthal spamätal, musel dostať lekciu. Ako herec prezradil v podcaste Joeyho Diaza, jedna pouličná bitka mu navždy zmenila život. V roku 2009 sa šiel herec prejsť so svojím psom v Los Angeles neďaleko svojho domu a narazil na partiu chlapíkov, ktorí mali vonku párty.



Jeden z nich vraj chytil Bernthalovho psa a nechcel ho pustiť, čo herca poriadne rozzúrilo. Bernthal muža síce iba slovne, ale jasne upozornil, aby sa viac nedotýkal jeho psa, otočil sa mu chrbtom a začal kráčať preč. Ďalší chlapík z partie ho však po konfrontácii začal prenasledovať a zozadu doňho strčil.