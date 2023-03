Jon Bernthal sa vráti ako Punisher v 18-dielnom seriáli Daredevil: Born Again. Premiéra bude na jar 2024

Podľa zdrojov magazínu The Hollywood Reporter sa herec Jon Bernthal vráti do roly Punishera, ktorú stvárnil v seriáli Daredevil na Netflixe a vo vlastnom seriáli Punisher. Bernthalov Punisher by sa mal objaviť vo viacerých z celkových 18 epizód, ktoré budú tvoriť novú sériu s názvom Daredevil: Born Again.

Deborah Ann Woll a Elden Henson, ktorí hrali Karen a Foggyho, sa údajne v seriáli neukážu. Nie je známe, či budú ich roly preobsadené novými hercami, alebo sa v prvej sérii vôbec neukážu a možno sa vrátia neskôr.

Jon Bernthal sa v minulosti vyjadril, že ak by si mal Punishera zahrať znovu, musela by to byť adaptácia verná komiksovej predlohe a nemohol by to byť žiadny mäkký Punisher.

Zdroj: Punisher DIsney Netflix

