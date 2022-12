Daredevil: Born Again od Disney+ bude menej drsnejší ako ten od Netflixu. Novú sériu budú nakrúcať neuveriteľných 12 mesiacov

Herec Charlie Cox poskytol magazínu NME rozhovor, v ktorom bol hlavnou témou seriál Treason pre Netflix, v ktorom hrá špióna. Reč však padla aj na seriál Daredevil: Born Again, ktorý v roku 2024 uvidíme na Disney+.

Nebude to priame pokračovanie pôvodných troch sérií od Netflixu, no nebude to ani úplný reštart. Dočkáme sa nových príbehov, postáv, hercov a aj štýlu. Všetkým asi bolo jasné, že pod strechou Disney nebude seriálový Daredevil taký temný a drsný, a teraz to herec potvrdil.

„Bol som šťastím bez seba, keď mi zavolal šéf Marvelu Kevin Feige s tým, že ma chce vo svete Marvelu ako Daredevila. Milujem túto postavu. Tentoraz to však musí byť reinkarnácia, musí to byť iné. Myslím si, že táto postava funguje najlepšie, keď sú jej príbehy pre dospelejšie publikum. Mám pocit, že seriál na Disney+ bude temný, ale rozhodne nie taký brutálny.“

Cox vie, že sa stále nájde veľa fanúšikov, ktorí túžia po pokračovaní prvých troch sérií od Netflixu: „Týmto ľuďom by som povedal, že sme toho už urobili dosť. Spravme zase to isté, čo fungovalo, ale skúsme to rozšíriť. Môžeme napríklad zaujať mladšie publikum bez toho, aby sme stratili niečo z tých kvalitných vecí?“

Coxovo stanovisko znie tak, že si noví tvorcovia uvedomujú, že nový Daredevil sa mnohým fanúšikom seriálu od Netflixu nebude až tak páčiť. Nebude taký komorný, seriózny, temný a drsný, ale môžeme od neho očakávať aj ľahkovážnosť, humor a odľahčené príbehy. Nakoniec, taký je Daredevil niekedy aj v komiksoch. Ide skôr o to, že atmosféra netflixového seriálu bola úžasná, takže je škoda, že o ňu pravdepodobne prídeme.

Tom Holland chce mať vlastný film s Daredevilom. Zdroj: Netflix/Marvel Studios/Sony Pictures

Dobrou správou však je, že to štúdiá Disney a Marvel myslia s Daredevilom vážne. Prvá séria bude mať na pomery streamingu a seriálovej produkcie celkovo až neuveriteľných 18 epizód, čo je ekvivalentom pre celé dve série iných seriálov.

„Povedali mi, že nakrúcame v roku 2023. Spýtal som sa: ‚Super, kedy presne?‘, na čo mi odpovedali, že celý rok. Začíname vo februári a končíme v decembri, takže takmer celých 12 mesiacov.“

Charlie Cox tvrdí, že netuší, o čom presne seriál bude a že stále nedostal scenáre. Tomu sa verí len ťažko, keďže už je december a nakrúcanie by sa malo začať o dva mesiace. O príbehu seriálu teda nevieme nič a nevieme ani to, či sa vrátia aspoň dve najhlavnejšie postavy z predošlého seriálu – Karen Page (Deborah Ann Woll) a Foggy Nelson (Elden Henson).

Zdroj: Marvel Studios

Na druhej strane vieme, ktorých iných hercov okrem Coxa uvidíme. Na sto percent bude mať dôležitú rolu Vincent D’Onofrio ako Kingpin/Wilson Fisk. Uvidíme aj Michaela Gandolfiniho (syn Jamesa Gandolfiniho zo Sopranos). Hlavné roly majú stvárniť aj herečky Margarita Levieva (The Deuce) a Sandrine Holt (American Gigolo).

S veľkou pravdepodobnosťou uvidíme v menšej role aj Tatianu Maslany, ktorá tento rok stvárnila postavu She-Hulk v rovnomennom seriáli na Disney+. Charlie Cox si zahral v dvoch epizódach a nadviazal s ňou blízky vzťah, takže sa ich príbehy zrejme znovu prepoja.

Seriál nesie názov Born Again, čo je slávna komiksová séria o Daredevilovi. V nej sa Matt Murdock/Daredevil stane ešte agresívnejším a brutálnejším, keďže čelí čoraz väčšiemu tlaku zo strany Kingpina, ktorý ho chce zabiť. Dôležitú rolu má aj Karen, ktorá začne nakrúcať pornofilmy, aby mala peniaze na drogy, keďže je od nich v komikse závislá.

Matt Murdock/Daredevil vtedy prišiel aj o svoju právnickú licenciu a pracoval v reštaurácii. Ďalšie časti tejto komiksovej série už navyše adaptovali tvorcovia 3. série Daredevila od Netflixu. Je možné, že názov seriálu je tak len chytrým odkazom na fakt, že Daredevila pretvoria pod vlajkou Disney (Born Again – znovuzrodený, znovu sa narodí).

Jednými z tvorcov seriálu sú Chris Ord a Matt Corman (pracovali na seriáli Covert Affairs). O ďalších scenáristoch či režiséroch nemáme žiadne informácie.

