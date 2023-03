Móda z ulíc: seniorka Blažena s náušnicami Chanel a outfitom za 2 500 €, ale aj Lucy s fejkovou Louis Vuitton kabelkou z Egypta

Ani staršia generácia v móde nezaháľa a v tomto prípade nám dokázala, že mladých dokáže hravo schovať do vrecka.

Príjemné marcové obdobie, počas ktorého je vonku každým dňom krajšie a teplejšie, hrá do karát aj väčšej kreativite v obliekaní, čo sa odrazilo hlavne na outfitoch ľudí v Bratislave. Uprostred slnečného týždňa sme sa preto vybrali do známeho nákupného centra Nivy v hlavnom meste, kde sme mapovali, čo si mladí, ale aj starší ľudia obliekli a koľko ich to stálo.

V ankete sme zistili, že milujú sekáčovú módu, chrómové kabelky, stále aktuálnejší trend Old Money Aesthetic a aj to, že niektorým nerobí problém kúpiť si fejkové oblečenie v podobe Louis Vuitton kabelky z dovolenky v Egypte či napodobeniny Palm Angels mikiny z New Yorkeru.

Okrem outfitov mladých nás však príjemne prekvapilo, že o módu a aktuálne trendy sa zaujíma aj staršia generácia. Pani Blažena s náušnicami Chanel a okuliarmi Dita totiž všetkých ostatných hravo schovala do vrecka. Sleduj nielen jej outfit za 2 500 eur, ale aj ostatné v ankete nižšie, kde sa dozvieš viac.

Otázky, ktoré sme kládli na Nivách:

1. Čo máš na sebe a koľko to stálo?

2. Aký módny trend ťa aktuálne baví najviac?

3. Akú najvyššiu sumu si zainvestoval/-a do svojho šatníka?

4. Keby si si mohol/-la vybrať akúkoľvek módnu značku, ktorej obchod by si chcel/-a na Nivách, ktorá by to bola?

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Čiernu vestu The North Face za cca 80 eur, tyrkysovú Nike mikinu z Asosu asi za 40 eur, čierne tričko s Charliem Sheenom, ktorý si nalieva pivo, za 20 eur, čierne cargo gate z Pull & Bear za 30 eur a najdrahšie boli tenisky Nike SB Dunk Low Atmos Elephant za resell, to bolo cca 280 eur, ale dnes sa už predávajú za viac.

Aký módny trend ťa aktuálne baví najviac?

Páčia sa mi vesty a začali sa mi teraz dosť páčiť svetre so zipsom do polky hrude.

Akú najvyššiu sumu si zainvestoval do svojho šatníka?

Najviac som dal za tie dunky za 280 eur.

Keby si si mohol vybrať akúkoľvek módnu značku, ktorej predajňu by si chcel na Nivách, ktorá by to bola?

Neviem úplne, ktoré sú tu obchody, ale mám rád Nike a North Face, čiže tieto dve by som tu privítal.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Tenisky Air Jordan 4 Retro Metallic Red, tie stáli okolo 700 eur, gate zo Zary za 30 eur, Diesel crop top za 90 eur, bunda, tiež zo Zary, za 50 eur, prstene z Pandory a náušnice Vivienne Westwood za 210 eur.

Aký módny trend ťa aktuálne baví najviac?

Chrómové kabelky, robí ich aj Diesel, a hoci som túto značku kedysi príliš nemusela, odkedy rebrandovali, začínajú sa mi čoraz viac páčiť ich kolekcie.

Akú najvyššiu sumu si zainvestovala do svojho šatníka?

To bolo tých 700 eur za tie štvorkové jordany.

Keby si si mohla vybrať akúkoľvek módnu značku, ktorej predajňu by si chcela na Nivách, ktorá by to bola?

Asi ten Diesel, ich kamennú predajňu by som v Bratislave privítala.

Pani Blažena

Čo máte na sebe a koľko to stálo?