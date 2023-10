Slovák Robo skúma zmrazovanie ľudí: Viackrát som vyberal mozog z lebky. Hádam ho raz budeme vedieť znova zapnúť (Rozhovor)

Ideálnym adeptom na kryoprezerváciu je mladý človek so vzácnou a zatiaľ neliečiteľnou chorobou, ktorý má nádej, že sa do niekoľkých rokov podarí nájsť liek.

Robo Zimmermann viedol rok a pol výskum v medzinárodnej firme, ktorej cieľom nebolo nič menšie ako nájsť odpoveď na najstaršiu otázku ľudstva – ako prežiť vlastnú smrť. Verí, že odpoveď drží v rukách veda o zmrazení a rozmrazovaní živých tkanív, kryoprezervácia.

Rodák z Banskej Bystrice a doktorand z medicíny nám počas rozhovoru neukazuje len moderne vybavené laboratórium, operačnú posteľ či CT, ale aj dušu celého projektu v podzemí.

„V tomto chladiacom boxe dokážeme ochladiť telo o jeden stupeň za hodinu. Hneď vedľa je úložná nádrž s kapacitou 1 800 litrov, ktorá pojme štyri dospelé telá. A toto je polička na ukladanie mozgov,“ uzavrie, akoby práve predstavil štandardnú obývačku.

Zdroj: archív respondenta

Ako si si našiel túto, povedzme, nevšednú prácu?Pôvodne som o tejto sfére vôbec nevedel, veď aj doktorát mám z inej oblasti. Po škole som chcel odísť z klasickej akademickej pôdy a robiť niečo zaujímavé. Rozmýšľal som nad „korporátom“ a rozbiehal aj startup. Keď som však zistil, že hľadajú človeka do výskumu v kryonike, potešil som sa.

V čom tvoja práca spočívala?

Bol som hlavný vedec. Snažil som sa prísť s otázkami, ktoré sa javia riešiteľné, buď experimentálne, alebo outsourcingom. Otvorili sme len nedávno a pracovali najmä na získavaní poznatkov a oboznámení sa s tým, na čom pracujú ostatné laboratóriá, nech neduplikujeme ich výskum.

Firma sa zameriava na výskum ľudskej kryoprezervácie a časom pridá aj úschovu zamrazených ľudí. Príprava tela bude pritom trvať niekoľko dní, keďže ide o zložitú procedúru, ktorej cieľom je minimalizovať poškodenia tela.

Má už niekoho aj zamrazeného?Áno, už máme vitrifikovaných pacientov, ale koľko ich je ani nejaké iné bližšie informácie v tomto ohľade nemôžem poskytnúť. Máme takisto už vyše 350 prihlásených záujemcov. Väčšinou ide o ľudí okolo tridsiatky, ktorí majú pred sebou ešte dlhý život. Ak by však niekto náhodou zahynul predčasne, už dnes sme teoreticky pripravení na kryoprezerváciu.

Kto je ideálny adept na kryoprezerváciu?

Mladý človek so vzácnou a zatiaľ neliečiteľnou chorobou, ktorý má nádej, že sa na ňu do niekoľkých rokov podarí nájsť liek. Tradične má totiž na výber len medzi pochovaním do zeme a kremáciou. Šanca, že ešte niekedy uvidí svetlo sveta po tom, ako sa zmení na popol, nie je veľmi veľká.

Zdroj: Wikimedia/International Moss Stock Center

Nie je náhodou nulová?

Ako vedec preferujem výraz „kriticky blízka nule“. Šanca na oživenie zo štádia, keď sú všetky biologické štruktúry zastavené v momente, ako je telo ešte vitálne, je prirodzene rádovo vyššia.

Samozrejme, dnes ešte nevieme nikomu garantovať, že sa nám oživenie podarí, a tak klientom nedávame žiaden prísľub. Máme však pre nich osvetové programy, v ktorých za mesačný poplatok dostávajú všetky nové články o pokrokoch v kryoprezervácii.

Existujú firmy, ktoré už majú zmrazených klientov dlhé desaťročia.

Áno, dve firmy v Amerike: Alcor Technologies a The Cryonics Institute majú každá okolo 200 kryoprezervovaných ľudí. Na rozdiel od nás však nerobia vôbec výskum a vyslovene sa spoliehajú na to, že niekedy v budúcnosti vznikne technológia, ktorá im pomôže. Teória je v ich prípade taká, že tí, čo boli zmrazení/vitrifikovaní skôr, budú rozmrazení neskôr a naopak.

Majú aj klienti zmrazení pred desiatkami rokov nejakú šancu na oživenie?