KVÍZ: Vybrali sme najťažšie otázky z nových testov na vodičák. Dáš sa nachytať alebo všetky zvládneš bez chyby?

Testy na vodičák budú od 1. apríla 2023 výrazne náročnejšie ako doteraz. Oveľa viac sa bude dbať na čítanie s porozumením, schopnosť rozmýšľať v kontexte a logicky si odvodiť správnu odpoveď.

Štát sa ťa v nových testoch miestami pokúsi zmiasť, no ak sa na skúšku dostatočne pripravíš a nespanikáriš, nemal by to byť veľký problém.

Vytiahli sme preto tie najťažšie otázky z testov na vodičský preukaz. Nasledujúce otázky by mohli budúcim žiakom v autoškolách spôsobovať najväčšie problémy, pretože sa často týkajú tém, s ktorými sa napríklad šofér nestretáva pri každodennej prevádzke vozidla alebo by sa dali označiť za chytáky.

„Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov,“ vysvetľuje ministerstvo.

Z troch dostupných odpovedí bude správna vždy len jedna možnosť. Žiadateľ musí v teste nazbierať minimálne 90 bodov na to, aby ním prešiel. Na teoretickú skúšku budeš mať časový limit 30 minút.

Kvíz KVÍZ: Najťažšie otázky z testov na vodičák 1/10 Znamenie o zmene smeru jazdy je vodič povinný dávať vždy aj vtedy, ak vchádza do križovatky to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky musí náhle zastaviť vozidlo 2/10 Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu, to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo ak vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu vedie nákladný automobil s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg ak vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu vedie zvláštne motorové vozidlo 3/10 Pri cúvaní s jednonápravovým prívesom sa príves otáča na tú istú stranu ako ťažné vozidlo sa príves otáča na opačnú stranu ako ťažné vozidlo sa musia zapnúť výstražné svetlá 4/10 Prevodové ústrojenstvo vozidla tvoria motor, spojka, prevodovka a rozvodovka s diferenciálom volant, hriadeľ volantu a kolesá spojka, prevodovka a rozvodovka s diferenciálom 5/10 Ak je nefunkčný brzdový posilňovač alebo sú nefunkčné súčasti posilňovača možno s takýmto vozidlom jazdiť rýchlosťou neprevyšujúcou 50 km/h považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách 6/10 Uzávierka diferenciálu sa nesmie používať v teréne pri jazde po vozovke s dobrou priľnavosťou pneumatík k vozovke a v zákrutách na vozovke s rozdielnou adhéziou 7/10 Veľkosť súčiniteľa adhézie (trenia) závisí výlučne od povrchu vozovky od kategórie motorového vozidla od druhu, povrchu a stavu vozovky a pneumatík a do istej miery aj od rýchlosti jazdy 8/10 Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny AM smie viesť motorové vozidlá skupiny AM, kam patria motorové vozidlá s výkonom motora väčším ako 4 kW v prípade elektrického motora s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h ľahké dvojkolesové motorové vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h ľahké dvojkolesové motorové vozidlá L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h 9/10 Najmenšia rýchlosť jazdy stanovená na diaľnici sa nevzťahuje na vodiča zvláštneho motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu alebo vychádzajúceho z diaľnice v čase od 22.00 do 04.00 h pri predchádzaní motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu alebo vychádzajúceho z diaľnice 10/10 Rozdiel v činnosti štvordobého zážihového motora a vznetového motora je, že zážihový motor nasáva vzduch a palivo (benzín) sa do valcov vstrekuje dýzou alebo nasáva zmes benzínových pár a vzduchu, kým vznetový motor vždy nasáva čistý vzduch a palivo (nafta) sa do valcov vstrekuje dýzou zážihový motor nasáva zmes olejových pár a vzduchu, kým vznetový motor nasáva čistý vzduch a palivo (nafta) sa do valcov vstrekuje dýzou zážihový motor nasáva zmes olejových pár a vzduchu, kým vznetový motor nasáva čistý vzduch a palivo (nafta) sa do valcov vstrekuje karburátorom Vyhodnotiť kvíz

