Takto autenticky si drsnú realitu F1 ešte nikdy nevidel. Nová séria Drive to Survive má nadávky aj adrenalín, ale stráca dych

„Ricciardo chcel 10 sku*vených miliónov, aby prišiel do Haasu,“ uškŕňa sa Gunther Steiner, keď svojmu jazdcovi Kevinovi Magnussenovi nahnevano opisuje, aké peňažné machinácie sa minulú sezónu odohrávali v pozadí formuly 1. Steiner týmito slovami možno prezradil viac, ako by si Ricciardo želal, no producenti z Netflixu sa v tej chvíli určite spokojne usmievali.

V piatok na Netflix dorazila nová séria obľúbeného seriálu Drive to Survive, ktorá zachytáva tie najdramatickejšie momenty z uplynulej sezóny formuly 1. Aj keď sme minulý rok nezažili taký úchvatný boj o titul až do posledných zákrut a Max Verstappen s prehľadom dominoval, fanúšikovia sa mali na čo tešiť.

Kompletne nové monoposty, obrovská dráma pri prestupoch pilotov, ale aj nové trate ako v Miami sľubovali dostatok materiálu na to, aby Netflix opäť svoje zábery postrihal tak, ako to majú fanúšikovia radi. Senzačne a natoľko prikrášlene, že sa pri pozeraní niekedy musíš chytať za hlavu, lenže od obrazovky sa nechceš odlepiť. Tento to rok sa to však nepodarilo.

Drive to Survive opäť stráca dych

Niet pochýb o tom, že seriál Drive to Survive je po piatich sériách legendárnym dielom. Každý rok ho Netflix vydáva tesne pred začiatkom novej sezóny, aby fanúšikov poriadne navnadil na nový rok pretekania, ale už po druhej či tretej sérii bolo divákom jasné, že Drive to Survive miestami stráca dych.

V piatej sérii tento problém rozkvitol do krásy. Na Drive to Survive sa tešíme preto, aby sme obľúbených pilotov mohli pozorovať v zákulisí pretekania, chceme drámu a emócie, no tento rok sme dostali len zmätenú spleť epizód, ktoré nás miestami potešili, ale väčšinou sme pri nich zívali.

Ani exkluzívny prístup kamier z Netflixu očividne nestačil na to, aby to tento rok tvorcovia poskladali vzrušujúcim spôsobom. Dostali sme síce 10 epizód, ale po štvrtej sme seriál chceli vypnúť a dopozerali sme ho len z povinnosti, aby sme zistili, či si môžeme stále napraviť chuť. Nevyšlo to.

Ako mohli preskočiť takéto momenty?

Jasné, sezóna 2022 nemala boj o titul medzi Hamiltonom a Verstappenom, ale Netflix mohol vytvoriť toľko drámy, koľko len chcel. Namiesto toho sme nevideli žiadnu intímnu rozlúčku so Sebastianom Vettelom, ktorý po dlhých rokoch odchádzal z formuly 1 ako legenda a štvornásobný majster sveta. Čo na to Netflix? Ledva sa v seriáli objavil.

Historicky prvé víťazstvo Georgea Russella, ktorý prestúpil do Mercedesu a napriek náročnej sezóne sa mu v Brazílii podarilo vybojovať prvenstvo? Žiadna špeciálna scéna, ba dokonca sa Netflixu neráčilo venovať hlbšiu sondu ani unikátnemu prvému pole position pre Haas, ktorú na rovnakej trati vybojoval Kevin Magnussen po prerušení kvalifikácie a hustom daždi.

Rozumieme aj tomu, že celý seriál sa nedá postaviť na tom, aby každá epizóda chronologicky zachytávala jednotlivé preteky od začiatku až do konca, no ak Netflix v prvej epizóde detailne opisuje jedny preteky z pohľadu Ferrari a v tretej epizóde zachytáva tie isté preteky tak dramaticky, ako keby divákovi pred hodinou neukázal ich koniec, tak sa človeku ani nechce pokračovať v pozeraní.

Málo silných momentov, veľa nudy

Ak dnes piloti F1 odjazdia 23 pretekov za sezónu, tak fanúšikovia pravdepodobne po pár mesiacoch od jej konca zabudnú na množstvo dramatických situácií, ktoré nakoniec zatieni napríklad boj o titul.

Všetci vieme, že titul vyhral Max Verstappen, všetci vieme, že to Ferrari minulý rok znovu pokazilo, Charles Leclerc na Verstappena skrátka nemal, Carlos Sainz síce môže na Netflixe rozprávať o tom, ako ide „full latino mód“, ale potom v pretekoch zistí, že to zrejme nebude také divoké, ako by si sám predstavoval.

Miestami sme mali pocit, že Netflix sa tento rok snažil vytvoriť drámu na miestach, kde o ňu stál len málokto z fanúšikov, a vzťahy či situácie s obrovským potenciálom radšej odignoroval.

Za všetko hovorí epizóda, ktorú Netflix venoval americkým pretekom v Miami. Málokto je z tejto umelo vybudovanej trate nadšený, no Amerika pre F1 predstavuje obrovský trh, a tak Netflix doprial Miami veľký kusisko času. To zamrzí, keď si človek uvedomí, že príbehy z legendárnych tratí, napríklad z Brazílie, musia po desaťročiach ustúpiť novým peniazom.

Maj pripravený ovládač, ale aj tak to stojí za to

Možno nás nová séria Drive to Survive nenadchla tak, ako sme očakávali, ale aj tak ide o to najlepšie, čo si fanúšik F1 môže želať.

Nikde inde neuvidíš šéfov tímov Gunthera Steinera a Mattiu Binotta jazdiť na staručkom Fiate po talianskom vidieku, vtipkovať a doberať sa navzájom. Nikde neuvidíš ani skladbu Hello od Adele v podaní Pierra Gaslyho a Yukiho Tsunodu.

Iba na Netflixe máš šancu pozrieť si stretnutie šéfov tímov jednotlivých stajní, na ktorom sa Toto Wolff z Mercedesu vášnivo hnevá na konkurenciu za poskakovanie monopostov, pretože Mercedesu to v sezóne veľmi nejde, a ostatní sa mu za to vysmejú. A presne preto Drive to Survive stojí za to.

Odporúčame ti mať pripravený ovládač, aby si vedel preskakovať nudnejšie úseky, ale ak miluješ formulu 1 a nevieš sa pred blížiacou sa sezónou nabažiť informácií zo zákulisia, tak sledovaním Drive to Survive trafíš do čierneho.

