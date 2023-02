Fínsky vojak je vo filme SISU lepší zabijak ako John Wick. V akčnej šialenosti zabíja nacistov počas 2. svetovej vojny

SISU je originálny akčný fínsky film o zlatokopovi, ktorý narazí na zlatú žilu. Vďaka takému množstvu zlata bude za vodou do konca života, no najskôr ho musí dostať do banky, ktorá je vzdialená 900 kilometrov. Problémom je, že žije v roku 1944, do banky musí zájsť na koni a medzi ním a bankou sú navyše nacisti.

Zlatokop sa im snaží vyhnúť, no nacisti ho nájdu a chcú zabiť. Hrdinovi príbehu sa to však nepáči, a tak ich začne jedného po druhom zabíjať ozaj krutým a krvavým spôsobom. Jednému vrazí dýku do hlavy, na druhého hodí nášľapnú mínu a ďalšieho rozstrieľa ako rešeto. Je to taký John Wick z druhej svetovej vojny vo Fínsku.

Snímka má na serveri Rotten Tomatoes, ktorý združuje recenzie profesionálnych recenzentov 14 recenzií, z ktorých sú všetky pozitívne. Priemerné hodnotenie je 8/10. SISU sa dostane do kín 28. apríla 2023.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.