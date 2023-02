Michaela Kocianová: Modeling sa zmenil na veľký korporát, kde je všetko o číslach. Klienti riešia, koľko svetrov im modelka predá

Michaela Kocianová patrí k najúspešnejším slovenským modelkám. Pózovala pre Vogue, prešla sa po prehliadkových mólach luxusných značiek ako Dior a bola aj súčasťou legendárnej Victoria's Secret. V rozhovore pre Refresher však priznáva, že svet modelingu sa od čias, keď doň vstúpila, zásadne zmenil.

Ovplyvnil ho príchod sociálnych sietí, pandémia, ale aj šetrenie v čase vysokej inflácie. „Z Ameriky k nám prišiel trend, že ak nafotíte nejaký kus oblečenia, klienti presne vidia, koľko kusov ste im predali. A podľa toho sa rozhodujú, či vám dajú prácu znova,“ hovorí Michaela Kocianová.

Topmodelka Michaela Kocianová. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Na Refresheri ti pravidelne predstavujeme inšpiratívnych ľudí, ktorí dosiahli výnimočné úspechy a neboja sa otvorene hovoriť o dôležitých spoločenských témach. Aby sme to mohli robiť aj naďalej, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+, kde získaš neobmedzený prístup k exkluzívnym článkom.

Ako sa zmenil modeling, odkedy ste sa stali modelkou?

V dnešnej dobe je modeliek strašne veľa a najmä modeling už nie je len o nich. Kampane fotia a na prehliadkach predvádzajú aj speváci, herci, influencerky. Navyše aj dostať sa na vysoký level modelingu je omnoho náročnejšie. Keď pochádzate z bohatej rodiny ako Gigi Hadid alebo Kendall Jenner, máte niečo navyše a lepší štart v modelingu ako vtedy, ak prídete iba ako obyčajné dievča zo Slovenska. Samozrejme, je dôležité mať aj silný management za sebou.



Zmeny sa dejú nielen pri modelkách, ale aj vo vedení módnych domov. Pred pár dňami bol Pharell vymenovaný za nového dizajnéra pre mužskú kolekciu v Louis Vuitton. V podstate kópia Kanyeho Westa v módnom dome Balenciaga. Všetko sa mení a možno sa to o chvíľu vráti do starých čias.



Akú veľkú rolu zohral príchod sociálnych sietí?

Veľmi veľkú. V dnešnej dobe robíte niektoré zákazky iba na sociálne siete. Ako modelka musíte mať účet na Instagrame, pretože každý, kto si vás zabookuje, si vás okamžite vyhľadáva práve tam a niekedy je to celkom kontraproduktívne. Ak máte veľa followerov ako napríklad ja, väčšina z nich chce vidieť niečo komerčné.

To je typ obsahu, ktorý predáva a rozširuje vám sieť. Na druhej strane, ak máte klientov z high-fashion, ktorí ak uvidia tú prvoplánovosť, máte automaticky menšiu pravdepodobnosť, že dostanete napríklad prácu pre Vogue. Oni nechcú úplne komerčných ľudí.

Pamätám si, že na začiatku mojej kariéry vyšiel článok s titulkom, že v dvadsaťdvojke pôjdem do dôchodku.



Musíte preto hľadať nejakú rovnováhu, čo nie je vždy jednoduché. Navyše, ja nie som práve človek, ktorý dáva na sociálne siete všetko. Mám rada svoje súkromie a to je presne to, čo ľudia na nich chcú. Môj príjem pozostáva aj zo spoluprác na Instagrame, ale je to pre mňa náročné. Je to predsa len iná práca ako modeling. Vždy som hovorila, že sa nechcem štylizovať do pozície influencerky.



Zmenil sa pohľad modelingu na plastické operácie? Kedysi to bolo niečo absolútne neprípustné a dnes je jednou z najžiadanejších modeliek Bella Hadid, u ktorej je zjavné, že má za sebou nejaké úpravy.

Bohužiaľ, ide to týmto smerom napríklad v USA. Stáva sa tam bežným, že 16-ročné dievčatá prídu za rodičmi a povedia, že chcú mať nos ako Bella Hadid. Tento trend podľa môjho názoru s krásou nemá nič spoločné. Potom už každý môže robiť modeling, ak si nájde dobrého plastického chirurga a dokáže si to zaplatiť. U Belly to funguje, lebo pochádza z celebritnej rodiny, ale modeling pre mladé dievčatá u nás je o prirodzenosti.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Aký má Michela Kocianová názor na plastické operácie v modelingu?

Ako ovplyvnilo šetrenie počas inflácie výber modeliek?

Prečo je pre modelky náročné vyberať, čo zverejniť na sociálne siete a čo nie?

Ako sa vyrovnáva s odmietaním na castingoch?

Aké projekty rozbehla popri kariére modelky?

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.