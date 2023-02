TOP 8 podnikov v Košiciach, ktoré musíš navštíviť: tu si dáš najlepšie raňajky, steak zo pštrosa aj pizzu s červíkmi

Keď ide o dobré jedlo, metropola východu v ničom nezaostáva za naším hlavným mestom. Tvoje gurmánske srdiečko v Košiciach zaplesá najmä vtedy, ak rád objavuješ zaujímavé a netradičné chute a nebojíš sa ani morských potvor, pštrosieho mäsa či grilovaných slimákov.

Naše najväčšie východoslovenské mesto, samozrejme, ponúka aj množstvo reštaurácií, kde si dáš dobrú klasiku za fajn ceny. Ak sa ti páči predstava večera stráveného pri sviečkovej a pive s výhľadom na Dóm sv. Alžbety, naštuduj si tieto miesta a vyraz na košický gastrotrip. Garantujeme ti, že hladný nebudeš.

Pán Ryba

Adresa: Mlynská 13

Hodnotenie na Googli: 4,6/5 (695 recenzií)

Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 9.00 do 22.00 h, sobota od 10.30 do 22.00 h, nedeľa od 10.30 do 21.00 h

Pán Ryba – Fish & Seafood Grill & Market je koncept otvorenej kuchyne s poslednou skutočnou rybárskou baštou. Reštaurácia má útulnú, stredomorskú atmosféru s kuchynským zázemím za sklom, cez ktoré priamo vidíš kuchárov, ako ti pripravujú pokrm.

Hostia v recenziách chvália najmä menu plné čerstvých rýb a úslužnú obsluhu, ktorá patrí medzi tie najlepšie v meste. Mesačne tu predajú stovky kíl kreviet. Vybrať si tu môžeš aj konkrétny druh morských plodov a rýb, ponúkaných na váhu, ktoré ti pripravia podľa tvojho želania. Vyskúšaj napríklad chobotnicu, chrumkavé kalamáre, grilovanú tresku, kalamáre či mušle a nezabudni to zapiť slovenských vínom.

Zo stálej ponuky je obľúbený lososový burger, maďarská rybacia polievka halászlé alebo klasické fish & chips. Reštaurácia ponuku rozšírila aj o jedlá bez rýb. Hlavné jedlo ťa tu vyjde od 12 do 18 eur.

V reštaurácii Pán Ryba ochutnáš morské aj sladkovodné ryby na množstvo rôznych spôsobov. Zdroj: Facebook/Pán Ryba

Bakoš bistro

Adresa: Južná trieda 48

Hodnotenie na Googli: 4,8/5 (269 recenzií)

Otváracie hodiny: Pondelok – streda od 7.30 do 16.00 h, štvrtok – piatok od 7.30 do 22.00 h, sobota od 9.00 do 22.00 h, nedeľa od 9.00 do 17.00 h

Bakoš bistro je koncept jedného z najmladších šéfkuchárov v Košiciach Mateja Bakoša. Zužitkoval tu svoje zručnosti, ktoré nadobudol v najlepších hoteloch v Košiciach, vo Vysokých Tatrách aj v zahraničí. Jeho jedlo ochutnala aj prezidentka Zuzana Čaputová s celým svojím tímom.

