Spontánny sex nie je lepší ako plánovaný, dokázala to nová štúdia.

Páry, ktoré si vopred naplánujú, kedy budú mať sex, sú rovnako uspokojené ako páry, ktoré sa spoliehajú na spontánne chvíle vášne. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie kanadskej univerzity York, ktorá vyšla v The Journal of Sex Research. Vedci a vedkyne tým popierajú mýtus známy aj z romantických filmov a kníh: spontánny sex v princípe nie je lepší.

Sexkoučky a psychoterapeuti to radia už roky

Odborný tím z York University k týmto záverom dospel vo dvoch výskumných štúdiách. V prvej dali vyplniť online dotazník 300 účastníkom a účastníčkam v romantických vzťahoch. V druhej im viac ako sto párov odpovedalo na denné prieskumy o svojom sexuálnom živote, a to počas troch týždňov. Odborníci chceli zistiť, či existuje korelácia, teda súvis medzi tým, či si ľudia myslia, že plánovaný sex je menej uspokojujúci, a tým, ako ho naozaj zažívajú.

Výsledky prvej štúdie potvrdili, že ľudia veria tomu, že spontánny sex je lepší a vedie k lepšiemu uspokojeniu. Podľa druhej štúdie však v úrovni uspokojenia nie je žiaden rozdiel v porovnaní so sexom, ktorý bol plánovaný. A to bez ohľadu na to, či si účastníci intímneho aktu mysleli, že to bude horšie alebo nie. „Nenašli sme silné dôkazy, podľa ktorých by ľudia, ktorí majú spontánny sex, zažívali lepšiu súlož než tí, ktorí si ju naplánujú,“ tvrdia autorky a autori štúdie.

Odborníci, ktorí pomáhajú párom so vzťahovými nezhodami a problémami, často ľuďom odporúčajú, aby si vytvorili na sex čas. „Nemyslíme tým, že si to dajte do kalendára, napríklad v utorok o siedmej večer po tom, čo dáme večeru do rúry,“ povedala pre NYPost Katarina Kovacevic, psychoterapeutka, ktorá sa špecializuje na párovú terapiu.

„Ale zámer za tým môže veci zmeniť vo význame, že už nebudeme vyčkávať na ten správny moment, lebo niekedy naozaj nemáme náladu, a to môže ľudí odrádzať,“ myslí si odborníčka.

Spontánna túžba (nečakaná chuť mať sex v náhodnom okamihu) totiž nie je taká bežná, ako sa ťa popkultúra snaží presvedčiť. Emily Nagoski, odborníčka na sexuálnu pohodu žien, pri výskume zistila, že 75 percent mužov a len 15 percent žien zažíva spontánnu túžbu. Zvyčajne prežívajú responzívnu túžbu, teda reagujú na podnety.

To však znamená, že túžbu vieme podnietiť, vieme ju vyvolať a pracovať s ňou, vysvetlila pre Refresher sexkoučka Simona Mačorová. „Túžba je výsledkom našej slobodnej vôle a nikto nás nemôže prinútiť chcieť. Nie je to partnerova alebo partnerkina vina, že nemám chuť na sex. Je teda na nás, či sa rozhodneme tú túžbu aktivovať alebo nie.“

Ak chceš vedieť, čo robiť v prípade, že jeden vo vzťahu chce sex viac ako ten druhý, prečítaj si tento článok.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.