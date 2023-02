Reštaurácia La Piazza v Bratislave: „Ak od nás zákazníci odchádzajú šťastní, odviedli sme dobrú prácu,“ hovoria majitelia

Vzduchom sa šíri soľou nasiaknutá vlhkosť. Len čo si vložíš do úst prvé sústo, prenesieš sa na terasu s výhľadom na more. Chuť, ktorá sa ti roznesie na jazyku, sa nespája s obrazom, ktorý máš pred sebou. Si na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, no chuťové bunky vysielajú do mozgu signál, že je načase zbaliť plavky, lebo o chvíľu ideš na pláž. Teleport zatiaľ neexistuje, no reštaurácia La Piazza je viac než dobrou náhradou, keď sa chceš preniesť do prímorskej destinácie s príjemne hrejivou atmosférou.

Už pri vstupe na terasu ťa privíta akýsi domácky pokoj. Atmosféru dotvára olivovník visiaci nad hlavou, teplé farby a personál, ktorý ťa víta ako v ich vlastnej obývačke. Reštauráciu La Piazza si otvorili dvaja bratia Bekim a Benjamin Šabaniovci. Po dlhých rokoch v biznise, ktorý sami označili ako chladný a orientovaný na tabuľky, si splnili sen o vlastnej reštaurácii. Ich rodičia podnikajú v gastre už vyše dvadsať rokov, v Bratislave mali rôzne talianske reštaurácie. „Pizza, pasta, ryby, to bolo naše detstvo,“ vysvetľujú. Aj preto sa dá tunajšia atmosféra opísať jediným slovom – rodinná.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Bratia Bekim a Benjamin Šabaniovci. Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Cestoviny, pizza aj morské plody s autentickou chuťou podľa tradičných receptov

Zabudni na spaghetti carbonara so smotanou alebo pizzu s bryndzou. V La Piazze stavajú na tradičných receptoch s pevným základom, ktorý tvoria kvalitné suroviny. „Ak nie sú nejaké suroviny dostupné na Slovensku, dovážame ich z Viedne, niektoré aj z Talianska,“ hovorí Benjamin Šabani.

Menu obsahuje iba jedlá, ktoré chutia majiteľom a stoja si za nimi. Benjaminove najobľúbenejšie jedlo sú spaghetti cacio e pepe. Bekim hovorí, že jeho najobľúbenejšia je „rybička“, teda morský vlk upečený v kruste z morskej soli, ktorú zvykol ich otec pripravovať na večeru.

Aktuálne zvyknú reštaurácie stavať svoju odlišnosť na premyslenom koncepte, v La Piazze to vnímajú takto: „Teraz je moderné v biznise presne do detailu opísať koncept reštaurácie a presne vedieť, čo hovoríte, ale my skrátka robíme dobré jedlo,“ opisuje jeden z bratov.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Spomínané spaghetti cacio e pepe aj morský vlk v slanej kruste patria k najobľúbenejším jedlám hostí. K autentickej chuti dostaneš aj zážitok, pretože sú dokončované priamo pri stole. Špagety sú flambované na parmezánovom bochníku a vrstva hrubozrnnej soli na rybe sa najskôr zapáli, následne ti ju personál vykostí a naporciuje, ak si to praješ. V menu nechýbajú morské plody, pravá talianska pizza ani rizotá a ďalšie tradičné špeciality typické pre mediteránsku kuchyňu.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Ak zákazníci neodchádzajú šťastní, urobili sme niečo zle

Pri rozhovore s majiteľmi nemožno zaprieť ich nadšenie z biznisu, ktorý sa stal doslova srdcovkou. „Za finálny produkt nepovažujeme jedlo, ale to, či ľudia od nás odchádzajú šťastní. Ak zákazník od nás odíde a po dvadsiatich minútach si povie, že je preplnený, je mu ťažko, tak sme niečo urobili zle. Ak je veľmi opitý, tak to stále vnímame ako našu chybu,“ opisuje prístup k zákazníkovi Bekim Šabani. Menu preto prispôsobujú aj ročnému obdobiu, v lete pripravujú ľahšie jedlá so sezónnymi surovinami.

Nových ľudí zaúčajú minimálne tri mesiace

Majitelia reštaurácie prezradili, že ich zákazníci sa vracajú nielen kvôli chutnému jedlu, ale aj servisu, ktorý tu dostávajú. Nie je náhodou, keď ťa Bekim usadí pri stole alebo ti cestoviny pred očami dokončuje práve Benjamin. V reštaurácii sú prítomní každý deň – jeden v kuchyni a druhý sa stará o servis.

Všetky zručnosti odovzdávajú aj personálu. Mnohí z ľudí, ktorých zamestnali na začiatku, sú s nimi dodnes a bratia ich vnímajú a vážia si ich podobne ako členov rodiny. Na procese zaúčania si dávajú záležať, preto radšej prijímajú ľudí, ktorí nemajú prax a návyky z iných reštaurácií, doslova si ich vychovajú.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

„Mám filozofiu, že každý zákazník je pre nás ako nový zákazník. Hoci tu bol stokrát, aj dnes očakáva stopercentný servis. Nebude rozmýšľať nad tým, že dnes tie cestoviny pokazili, ale 95-krát mi dali dobré cestoviny. Preto chceme každý deň ponúkať bezchybné jedlo aj servis,“ vysvetľuje Bekim.

Ako u nevlastnej talianskej babičky

Rodinnú atmosféru, ktorá sa nesie celou reštauráciou, sme pocítili na vlastnej koži. Nie je to len útulným interiérom, chutným jedlom s tradíciou, ale aj vzťahmi medzi personálom, ktoré presakujú až pod kožu. „Sme rodinná reštaurácia. Ja s bratom sme majitelia, v kuchyni máme strýka, bratranca na bare. A aj ľudia, ktorí tu pracujú, trávia s našou rodinou voľný čas, chodia spolu von,“ hovorí Benjamin.

Priateľský prístup majú aj ku zákazníkom. Hovoria, že v menu nenechávajú niečo nasilu, lebo to chcú oni. Hostí sa pýtajú, či im to chutí. „Mali sme vlastnú La Piazza kávu, ktorú sme si pražili a boli sme na to hrdí. Kvalita však nebola konzistentná, a tak sme radšej stavili na kávu, ktorá pochádza z Talianska a zákazníkom chutí.“

Prímorská atmosféra aj uprostred februára

La Piazza je ideálna na romantické rande, ale pokojne aj pracovný obed. Denne podávajú business menu a večer si môžeš dať aj degustačné menu. Okrem tradičných stálic v menu, ako je pizza, cestoviny či morské plody, ťa tu občas čaká špeciálne menu typické pre niektorú z talianskych lokalít – v minulosti to bola neapolská a toskánska kuchyňa. Ak ti je talianska a prímorská kuchyňa blízka, na tomto mieste uspokojíš svoje chuťové poháriky aj hladný žalúdok.

