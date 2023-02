Na Red Bull Jump & Freeze sa môžeš prihlásiť do 19. februára. Inšpiruj sa najbláznivejšími kostýmami a zvýš svoju šancu na výhru

Na odoslanie prihlášky na Red Bull Jump & Freeze máš už len pár dní. Ak uvažuješ, či do toho s kamošmi máte ísť, nezabudni, že rozhodnúť sa musíte do 19. februára. Netušíš, aký kostým si vymyslíte? To vôbec nie je prekážka, pretože v tomto článku ti trochu pomôžeme. Nájdeš v ňom poriadnu dávku inšpirácie z minulých ročníkov.

Prečo sa prihlásiť?

Patríš so svojimi kamošmi medzi tých, ktorým žiadna šialenosť a bláznovstvo nesmie ujsť? Potom by ste prvoaprílový Red Bull Jump & Freeze rozhodne nemali zmeškať. Lepšiu oslavu dňa bláznov totiž zaručene nenájdete nikde inde. Zamysli sa. Na akej súťaži porota hodnotí kreativitu tímu, bizarnosť kostýmov či skok do bazéna na saniach? Jedine na tejto. Môžete si byť istí, že 1. apríla v Jasnej spoločne zažijete jedno z najbláznivejších zimných podujatí.

Pripravte si sane, s ktorými sa nebudete báť skočiť rovno do ľadového bazéna, vymyslite kreatívne kostýmy a doprajte sebe aj celej Jasnej zážitok na celý život. Na Red Bull Jump & Freeze dostane šancu dvadsiatka tímov. Preto prihlasovanie neodkladaj a vybojuj si svoje miesto medzi súťažiacimi. Ak sa však na ľadový bazén či vtipný kostým necítiš, si vítaný aj ako povzbudzujúci divák. Zabavíš sa tak či tak.

Všetci blázni na svah

Vráťme sa však ku kostýmovej dileme. Podujatie Red Bull Jump & Freeze sa počas 20 rokov od svojho spustenia uskutočnilo už v desiatkach krajín po celom svete. Táto dávka inšpirácia teda bude skutočne pestrá. Priprav sa. Toto sú najbláznivejšie kostýmy, aké si doterajší súťažiaci vymysleli.

Japonské tučniaky

Zvieratká milujeme všetci. Napríklad takých tučniakov si vybrali účastníci Red Bull Jump & Freeze v Japonsku minulý rok. Avšak živočíšna ríša je pestrá. Ak si z nej niečo s kamošmi vyberiete, vaše šance na výhru určite porastú.

Kostým na zjedenie

Chuť do jedla prepája celý svet. Pochopili to aj títo účastníci z Litvy, ktorí sa rozhodli, že stavia na chuťové poháriky porotcov. Z vašej partie však nemusia byť takéto litovské vajíčka. Pokojne si vyberte zeleninu, ovocie, sladkosti či naše národné jedlo.

Jack Sparrow a jeho družina

S takouto pirátskou loďou v ľadovom bazéniku asi veľa nepreplávate. No ak budete mať správneho kapitána, môžete to dotiahnuť až na stupeň víťazov. Nesmú chýbať drevené nohy, no naopak, aspoň jednému pirátovi by zas malo chýbať oko. Inšpirovať sa môžete aj inými filmami, seriálmi či vašou obľúbenou knihou. Okrem pirátov z vás môžu byť trpaslíci, víly či postavy z Harryho Pottera.

Kač-kač

Kostýmy, ako je tento, už vyžadujú trochu viac úsilia. Pre víťazných 2000 eur a kopec ďalších hodnotných cien sa však oplatí vytvoriť niečo veľkolepé. Okrem jasavého potlesku z diváckeho davu vám predsa môže zabezpečiť aj víťazstvo.

Horúce strely

Dávku inšpirácie zakončíme bonusovým konceptom, ktorý je síce na hrane pravidiel, ale, ako vidíš, je obzvlášť kreatívny. Ak teda máš zaujímavý nápad, ktorý podľa teba určite stojí za to, skús sa prihlásiť a uvidíš, ako to dopadne. Rozhodujúce slovo má aj tak porota a ten, kto na ňu zapôsobí, sa 1. apríla predstaví v Jasnej.

Trúfaš si tieto kostýmy prekonať? Tak začni obvolávať partiu kamošov, založ vám skupinový chat, spoločne pripravte plán, zaregistrujte sa a dúfajte, že sa vám podarí dostať medzi finálnu dvadsiatku. Keby to nevyšlo, ste vítaní nielen ako diváci, ale aj na neskoršej after-párty.

