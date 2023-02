Slovenskí a českí influenceri prezradili, ako trávia svoj čas offline

Aj influenceri trávia čas offline. Známe tváre slovenského a českého Instagramu prezradili, ktorá tech vychytávka im aktuálne najviac spríjemňuje voľné chvíle.

Hudba nie je len jej prácou, ale aj vášňou

Určite ťa neprekvapí, že najviac času zaberá Monike Bagárovej tvorenie a počúvanie hudby. Bez hudby sa nezaobíde ani na jeden deň. Fanúšikovia ju poznajú ako ženu, ktorá na sebe maká nielen v štúdiu, ale aj doma. Pokiaľ si práve nepospevuje s dcérou Ruminkou, našiel by si ju so slúchadlami v ušiach hľadať inšpiráciu u obľúbených interpretov. Nedávno vyšiel aj jej najnovší album Silnější, ktorý na domácej scéne zožal obrovský úspech. Monika si preto potrpí na slúchadlá, ktoré jej umožnia precítiť každý tón. Jej jednoznačným favoritom je novinka od Huawei – slúchadlá FreeBuds 5i.

„FreeBuds 5i od Huawei sú momentálne moje najobľúbenejšie slúchadlá na počúvanie hudby. Páči sa mi, že je ich zvuk naozaj kvalitný a môžem tak precítiť každý tón, aj keď som mimo štúdia.“ Kvalitu potvrdili aj odborníci udelením certifikácie Hi-Res Audio Wireless, ktorú získali ako jediné slúchadlá vo svojej cenovej kategórii. Vďaka tomu si môže každý poslucháč vychutnať kvalitný zvuk na profesionálnej úrovni zakaždým, keď si ich nasadí do uší. „Navyše sú pohodlné a dizajnovo skutočne podarené, vďaka čomu ich doladím ku každému outfitu, takže za mňa top,“ dodáva.

Tréning bez rušenia

Neoddeliteľnou súčasťou ikony slovenskej MMA, Attilu Végha, sú dlhé a pravidelné tréningy. Netrénuje však len na svoje zápasy, ale aj svojich zverencov v trnavskom Spartakus Fight Gyme. Dlhé hodiny vo fitku si spríjemňuje obľúbenou hudbou, ktorú počúva cez nové Huawei FreeBuds 5i.

„Naozaj super je funkcia aktívneho potlačenia hluku, s ktorou môžem trénovať bez toho, aby ma rušil hluk z fitka. A keď potrebujem počuť, čo sa deje okolo, iba si zapnem režim Awareness a je to,“ prezradil Attila. Aktívne potlačenie hluku má totiž za úlohu „vypnúť“ okolitý svet a poskytnúť ničím nerušený audiozážitok na profesionálnej úrovni. Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. Režim Awareness oceňuje v situáciách, keď potrebuje počuť, čo sa okolo neho deje, a nechce si vyberať slúchadlá z uší.

Život v oblakoch

Milan Bez Mapy precestoval viac ako 70 krajín sveta a jeho najdlhší let v živote trval 18 hodín bez prestávky, keď letel z Kataru na Nový Zéland. Ak by však mal v ušiach slúchadlá FreeBuds 5i, zvládol by aj let do Austrálie či na Havaj. Ten totiž môže s prestupom trvať až neuveriteľných 28 hodín – čo je presne čas, ktorý vydrží batéria slúchadiel FreeBuds 5i, pokiaľ by ich používal v kombinácii s nabíjacím puzdrom. Výhodou je, že by si do príručnej batožiny nemusel zabaliť ani nabíjačku a celý let by zvládol na jedno nabitie.

„Tieto slúchadlá sú pre mňa doslova záchranou, keďže som neustále niekde na cestách a nie vždy mám prístup k zásuvke na nabíjanie. Vďaka ich skvelej výdrži batérie sa nemusím báť, že sa mi uprostred cesty vybijú,“ hovorí Milan. Bez nabíjacieho puzdra totiž dokážu hrať bez prestávky až sedem a pol hodiny, vďaka čomu sú vždy pripravené na všetky dobrodružstvá v ktorejkoľvek časti našej planéty, kam sa práve vyberie.

