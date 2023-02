Toto je finálová 12-ka Miss Slovensko 2023. O titul kráľovnej zabojujú aktivistky či tanečnice aj dievča s politickými ambíciami

Potom ako organizátori Miss Slovensko v decembri oznámili zmenu pravidiel súťaže, sa prípravy 27. ročníka stretli s obrovskými očakávaniami. „Tento ročník je pre nás naozaj dôležitý a bude zároveň veľmi ťažký. Sme pripravení obhájiť naše idey a zameranie súťaže na hľadanie osobnosti,“ hovorí riaditeľ Miss Slovensko Michael Kováčik.

Nový koncept súťaže prilákal rekordný počet dievčat – 1 175, pričom do semifinále ich postúpilo stodvadsať. Siedmeho februára sme v bratislavskom DoubleTree by Hilton spoznali 12 finalistiek, ktoré zabojujú o titul Miss Slovensko 2023. Nájdeme medzi nimi aj tie, ktoré majú skúsenosť s modelingovým prostredím, no aj dievčatá, ktoré sa venujú aktivizmu, ekonomike, atletike alebo tancu, pričom každé z nich má inú povahu a ambície.

Predtým ako 24. júna spoznáme víťazku súťaže, čaká všetky finalistky bohatý program vrátane mediálneho školenia, fotenia editoriálov, hodín etikety, kurzu stylingu, influencerského kurzu či sústredenia v Ománe. Viac o finalistkách sa zatiaľ môžeš dozvedieť v článku.

1. Karolína Barancová

Finálovú dvanástku Miss Slovensko 2023 otvára 21-ročná Karolína Barancová, ktorá pochádza z Banskej Bystrice. Už druhý rok študuje odbor Business Administration (mix účtovníctva a ekonómie) na Webster Vienna Private University, pričom sa zaujíma o investičné bankovníctvo a realitné trhy. Talent však má aj na jazyky. Okrem angličtiny sa dohovorí po francúzsky či nemecky.

Karolína sa popri štúdiu stíha naplno venovať aj charitatívnej činnosti. Svoj čas venuje mamičkám v marginalizovaných komunitách, ktoré v organizácii učí, ako pripraviť svoje dieťa na školu či škôlku. „Rada by som sa osobne aktívne zamerala na podporu vzdelávania a prácu so sociálne znevýhodnenými deťmi,“ hovorí.



Vo svojom voľnom čase finalistka číslo 1 nezabúda ani na seba a okrem toho, že miluje športové aktivity ako tenis, jogu, box či pilates, netají sa svojou kreatívnou dušou. Rada si oddýchne v galérii a divadle, no najväčšou láskou sú pre ňu exotické krajiny.

2. Sonja Kopčanová

Finalistkou s poradovým číslo 2 je 22-ročná Sonja Kopčanová, ktorá takisto pochádza z Banskej Bystrice. Práve tam momentálne študuje v treťom ročníku odbor učiteľstvo geografie a angličtiny na Univerzite Mateja Bela. Počas štúdia a práce asistentky však stíha rozvíjať aj svojho kreatívneho ducha, a to spevom a hrou na klavíri. Na zozname záľub má aj cestovanie či jinovu jogu.

Sonja ťa na svojom Instagrame privíta širokým úsmevom a dávkou minimalizmu, no nájdeš u nej aj inšpiráciu na cestovateľské a gastronomické zážitky.

Svojou účasťou na miss by chcela ísť príkladom mladej generácii žien a učiť ich správnym hodnotám. „Chcela by som sa venovať dievčatám a ženám a podporovať ich najmä z duševnej stránky. Dievčatá majú tendenciu veľmi sa porovnávať, a to nielen so svojimi spolužiačkami a s okolím, ale aj s modelkami, ktoré vidia na sociálnych sieťach, a následne môžu zabúdať na formovanie vlastnej osobnosti,“ hovorí Sonja.

3. Kinga Puhová

Dvadsaťdvaročná kráska s exotickým menom Kinga Puhová pochádza z Dunajskej Stredy a pracuje ako profesionálna modelka, vďaka čomu aj veľa cestuje. Na svojom Instagrame ťa zavedie na fashion week v Miláne či prehliadku Sophie Couture, no zaujme ťa aj módnymi editoriálmi a fotkami zo zaujímavých destinácií. Vo svojom životopise sa môže pochváliť aj znalosťou troch jazykov: maďarčina, angličtina a francúzština.

To, že móda je jej veľkou vášňou, dokazuje aj štúdiom odboru Fashion Product Management na Univerzite Mod’Spe Paris Central Europe v Bratislave. Jej veľkým snom je však pokračovať v štúdiu v samotnej svätyni módy – v Paríži.



Ako uvádza TS Miss Slovensko, Kinga by sa v módnom priemysle chcela uberať smerom udržateľnosti a udržateľnej módy. „Som presvedčená, že tejto téme je potrebné sa v súčasnosti viac venovať,“ hovorí.

4. Karolína Bazsóová

