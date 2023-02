KVÍZ: Spomínaš si ešte na tieto herné klasiky z 90. rokov? Otestuj sa

3/10

V ktorej z nižšie uvedených hier môžeš vidieť Laru Croft v takomto sexi župane?

Vysvetlenie

Legendárna scénka s Larou v župane sa nachádza na konci druhého dielu Tomb Raider v leveli „Home Sweet Home“. Do domu akčnej hrdinky sa vo večerných hodinách vkradli nepriatelia, aby jej ukradli artefakt. Potom ako ich Lara všetkých úspešne vystrieľa, rozhodne si to namieriť do sprchy. Začne si pomaly rozopínať modrý župan, keď sa zrazu pozrie do kamery, a prehovorí k hráčovi: „Už si toho videl dosť. Nemyslíš?“ Len čo dopovie, vystrelí do obrazovky z namierenej brokovnice a hra končí.