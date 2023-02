Slovenka Denisa si v 23 rokoch kúpila vlastný dom: Mala som tri práce a od rodičov som odišla pre despotického otca (Rozhovor)

„Pracovala som od 15 rokov a finančne som pomáhala aj svojim rodičom. Nepochádzam zo super pomerov, otec je policajt a mama bola v tom čase ťažko chorá. Bol tam výpadok príjmu, takže som sa snažila im pomôcť. Práca mi nikdy nebola cudzia. Momentálne si napríklad šetrím na dovolenku pri mori, keďže som na takej nikdy nebola,“ hovorí 28-ročná Denisa, ktorá sa o seba dokázala postarať vo veku, keď mnohí rátajú týždňové vreckové na univerzite.

Pochádza z Novej Bane, kde momentálne aj býva vo vlastnom dome. Ten si kúpila už v 23 rokoch po tom, čo si naň päť rokov šetrila. V živote to však nemala ľahké. Despotické správanie otca a zlá finančná situácia počas strednej školy ju motivovali odísť z domu a nájsť si vlastné bývanie.

Hovoríš o sebe, že si obyčajné dievča, ktoré si žije svoj život. Ako by si svoj život opísala v súčasnosti?

Momentálne si žijem na voľnej nohe, keď robím to, čo ma baví. Vzdelávam sa v rôznych odvetviach, najmä IT, marketingu a sociálnych sieťach. Popritom sa venujem viacerým veciam, moje najväčšie hobby sú knihy. Čítam ich a recenzujem už približne päť rokov a konečne mi to začalo aj vynášať. Predtým som sa venovala administratívnym činnostiam, neskôr som bola v banke, no nebavila ma monotónnosť. Pracujem síce veľa, no baví ma to.

Pracovať si začala už v 15 rokoch. Musela si, alebo si chcela?

Nie že by som vyslovene nechcela, ale viac-menej ma donútila naša rodinná situácia. Otec pracoval ako policajt a mama bola ťažko chorá. Každý cent sa vtedy zišiel a cítila som zodpovednosť rodičom finančne pomôcť. Inak by to nedávali. Vďaka kamarátke som vtedy robila hostesku, kde som si zarobila o niečo viac ako na bežných brigádach.

Tri týždne pred maturitou si sa však rozhodla žiť sama.

Áno, bolo to náročné obdobie. Nevychádzala som s otcom a napokon sa to medzi nami vyhrotilo natoľko, že som sa rozhodla odísť. Dva týždne som bývala u starkej, potom mi prišli výplaty z mojich dvoch brigád. Zaplatila som si prvý podnájom.

Aby som dokázala všetko platiť načas, mala som vždy viacero prác, a keďže som dokončila gymnázium a nemala som žiadne skúsenosti, začínala som vo fabrike za pásom. Okrem brigád som ešte aj externe študovala právo.

Denisa sa venuje viacerým veciam vrátane recenzovania kníh, ktorým si aj privyrába. Zdroj: Instagram/_dennyto

Ako na tvoj nízky vek reagovali nájomníci, keď si si prenajala byt?

