Hľadám ženu, ktorá sa mi diskrétne vykaká do úst, napísal mi koprofil Martin. Otvorene sme sa porozprávali o jeho fetiši

Na Instagrame mi príde správa od muža, ktorý ma na profilovej fotke špinavé gaťky. Píše mi, že hľadá ženu, ktorá sa naňho „diskrétne vykaká“. Dodáva, že by mi za to zaplatil 150 eur.

V prvom momente neviem, ako reagovať. Podobná správa mi nikdy v živote neprišla. Postupne si začnem hľadať viac informácií o sexuálnych fetišoch a zaraďujem jeho fantázie do oblasti „koprofília“.

Koprofília je sexuálny fetiš, pri ktorom človeka vzrušuje zápach exkrementov (skatólia), ich chuť (koprofágia), pohľad na výkaly alebo samotný akt vyprázdnenia sa.

Na správu mu neodpíšem, no vyhľadám si ho na Facebooku a oslovím ho s priznaním, že som novinárka. Vyzvedám, ako ma vlastne našiel na Instagrame. Hovorí, že som mu zrejme vyskočila ako návrh. Keď sa spýtam, či by mi bol ochotný otvorene odpovedať na pár otázok o svojom fetiši, ochotne odpovedá: „Pýtaj sa.“ Svoje meno neprizná, a tak ho pre účely tohto článku budeme volať pseudonymom Martin.

Koľko máš rokov? Medzi 35 a 45.

Skús mi povedať viac o svojom sexuálnom fetiši.

Prečo si myslíš, že je to každodenná súčasť môjho života?



Čiže ide skôr o občasnú zábavku?

Občas sa proste človek potrebuje odreagovať. Samozrejme, dá sa to aj inak – napríklad beh, bike a tak ďalej. Lenže toto je taká intimita, z ktorej je niekomu zle, čomu, samozrejme, rozumiem. Veľmi ma vzrušuje predstava perverznej zvrátenej ženy. Bežná normálna žienka, ktorá si vie prirodzene z chlapa urobiť prasa.



Čo znamená občas?

Niekedy raz za pol roka, niekedy raz za mesiac. Musí byť chuť a človek musí byť na to nastavený. A tiež musí stretnúť tú pravú osobu na opačnej strane.

Stretávaš sa s viacerými ženami alebo len s jednou? Stretávam sa s tým, kto mi v tomto smere rozumie, a naopak. Empatia hrá takisto rolu. No takých ľudí je ako šafranu, aj to preháňam. Alebo som veľmi náročný.

Podarilo sa ti nájsť niekoho, kto by išiel do toho, čo si požadoval? Len jednu ženu, a to bez finančnej odmeny. Nič, čo si kúpiš za peniaze, ti neprinesie také potešenie, ako keď to príde prirodzene.

