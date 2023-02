Vedel si, že Moja Reč napísala najperverznejší text na domácej scéne? Toto je päť vulgárnych piesní o sexe a vraždení

Svet hudby je plný piesní o láske, milovaní, porozumení, empatii či jednoduchosti bytia. Niektorí interpreti a kapely sa však rozhodli, že tento trend príjemných a „neškodných“ hitov nebudú nasledovať. Vybrali si cestu poburovania, výstrednej rebélie so štipkou korenia či rovno s vrecom plným čili papričiek.

Slipknot, Marilyn Manson, Till Lindemann, Cradle of Filth či Slayer o tom vedia svoje. Patria k nim aj 50 Cent, BRS Kash, The Beatnuts, Ice-T. alebo Nicki Minaj. Piesne, ktoré ti dnes predstavíme, majú ďaleko od dobrosrdečných hitov. Sú mimoriadne vulgárne, znepokojivé či až zarážajúco a nechutne morbídne.

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

Nielen mužskí raperi vedia byť občas poriadne perverzní a zvrhlí. Skladbu WAP od Cardi B by mali v rádiách púšťať iba po desiatej hodine večer. Text totiž písala pravdepodobne až príliš vzrušená: „Prineste vedro a mop pre túto mokrú pi*ku. Daj mi všetko, čo máš, pre túto mokrú pi*ku.“

„Daj si tú pi*ku priamo do tváre, potiahni nosom ako kreditnou kartou. Poď, chcem sa povoziť... Napľuj mi do úst, pozri sa mi do očí. Táto pi*ka je mokrá, poď sa potápať. Chcem, aby si zaparkoval to veľké auto priamo v tejto malej garáži. Daj mi tú smotanu, prinúť ma kričať,“ pokračuje v texte Američanka.

