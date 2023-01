The Last of Us prepísal historický rekord HBO. Koľko sérií bude mať celkovo a prečo z neho HBO nechce nové Game of Thrones?

Po druhej najsledovanejšej premiére na HBO od roku 2010 si seriál The Last of Us pripisuje ďalší rekord. Vo viac ako 50-ročnej histórii HBO sa ešte nestalo, aby seriál dosiahol medzi prvou a druhou časťou taký veľký nárast divákov.

2. epizódu videlo naživo na HBO a HBO Max v nedeľu v noci 5,7 milióna divákov, zatiaľ čo prvú sledovalo 4,7 milióna divákov. Ide o 22-percentný nárast a vzhľadom na popularitu seriálu všade vrátane sociálnych sietí je pravdepodobné, že toto číslo ďalej narastie.

Navyše, ide iba o údaje z USA. HBO ešte stále nevydalo globálne štatistiky. Možno je to problematické aj pre to, že v rôznych krajinách vysielajú seriál rôzne televízne stanice (HBO Max nie je dostupné všade na svete). Len v USA napríklad videlo prvú časť už takmer 20 miliónov divákov.

Episode 2 of THE LAST OF US tallied 5.7 million viewers Sunday night, up 22% from the series debut.



This marks the largest week 2 audience growth for an HBO Original drama series in the history of the network.



Episode 1 is now up to 18 million viewers. pic.twitter.com/qTnPetz1bH