KVÍZ: Poznáš svoju domovinu? Uhádni, či tieto fotografie pochádzajú zo Slovenska, alebo z úplne iných krajín

Slovensko je krajina bohatá na nádhernú prírodu a množstvo historických pamiatok. Zaujímavé však je, že niektoré z nich na prvý pohľad ani zďaleka nevyzerajú , že by sa vôbec mohli nachádzať v našej domovine.

V prípade, že máš Slovensko pochodené skrz na skrz, nemalo by ti robiť žiaden problém určiť podľa fotografie, či miesto, ktoré snímok zachytáva naozaj nájdeš v našich končinách. Ak si na to trúfaš, otestuj sa - ak by si aj v kvíze pohorel, najhoršie, čo sa môže stať je, že získaš zopár super tipov na výlet.

Kvíz KVÍZ: Poznáš svoju domovinu? Urči, ktoré fotografie pochádzajú zo Slovenska 1/10 Zdroj: Instagram/@liptovska_teplicka Za ikonickými hobitími domčekmi cestujú mnohí fanúšikovia Pána Prsteňov až na Nový Zéland. Pochádza odtiaľ však aj táto fotografia? Áno. Nie. Vysvetlenie Ak si tipoval (či vedel), že fotografia pochádza zo Slovenska, mal si pravdu. Kvôli návšteve hobitích príbytkov zo sveta Tolkienových príbehov nemusíš cestovať na Nový Zéland. Stačí ak zavítaš na Liptov, konkrétne do obce Liptovská Teplička. Nachádzajú sa v nej totiž desiatky pivníc nápadne pripomínajúce práve hobitie domčeky. 2/10 Zdroj: Instagram/@cestakzazitkom Na Slovensku máme mnoho krásnych vodopádov. Patrí však medzi ne aj tento s jemne exotickým vzhľadom? Áno. Nie. Vysvetlenie Na Liptove stále zostávame. Na fotografii totiž môžeš vidieť Lúčanský vodopád, ktorý sa vôbec nenachádza uprostred divočiny. Práve naopak, týči sa v strede malinkej obce Lúčky neďaleko od Ružomberka, pričom ide o najvyšší travertínový vodopád na Slovensku. 3/10 Zdroj: Instagram/@objavsvet Niet nad atmosféru zasnežených hôr. Zachytáva však aj táto fotka slovenské vrchy? Áno. Nie. Vysvetlenie Pozeráš sa práve na najvyšší vrch našich českých susedov. Snežka s výškou 1 603,3 m n. m. je dominantou východnej časti Krkonôš. 4/10 Zdroj: Facebook/@KupeleTrencianskeTeplice Nachádza sa na fotografii interiér slovenskej budovy? Áno. Nie. Vysvetlenie Hoci to môže znieť prekvapivo, ale áno. Stavba z roku 1888 sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach, pričom bola postavená poslednou paňou tamojšieho hradného panstva Ifgéniou de Castries d´Harcourt. Prepychové turecké kúpele ju totiž natoľko nadchli, že odcestovala do Egypta a požiadala miestokráľa Izmaila o povolenie postaviť Hammam aj na Slovensku. Miestokráľ jej žiadosť odobril a domov sa vrátila naspäť s jeho dvorným architektom, aby postavili stavbu, ktorá dovtedy nemala v Európe obdobu. 5/10 Zdroj: Instagram/@polsketatry Nachádzajú sa hory na obrázku v našej domovine? Áno. Nie. Vysvetlenie Ak si hlasoval za, tak si bol len tesne vedľa. Na fotografii totiž môžeš vidieť severnú časť štítov Poľských Tatrier zachytených z Poľany Hladovka - po poľsky Głodówka. 6/10 Zdroj: Instagram/@ms.rni Nachádza sa púšť z fotografie na Slovensku? Áno. Nie. Vysvetlenie Pozeráš sa na Šranecké piesky ľudovo prezývané aj "slovenská Sahara". Hoci to môže znieť neuveriteľne, aj na Záhorí máme pieskové duny podobné tým na púšti. Chránené územie pokryté pieskom nájdeš len kúsok od Malých Karpát. 7/10 Zdroj: Instagram/@adrspasskeskaly Pochádzajú hory na fotografii zo Slovenska? Áno. Nie. Vysvetlenie Najväčšie skalnaté mesto Strednej Európy na obrázku nájdeš u našich českých susedov. Adršpašsko-teplické skaly lemuje nenáročný 3,5 kilometrový turistických okruh plný fascinujúcich zákutí. Ak by si chcel navštíviť skaly so zaujímavými špičkami a tvarmi aj na Slovensku, odporúčame ti pozrieť si Súľovské skaly. 8/10 Zdroj: Instagram/@cestakzazitkom Pochádza táto fotografia z Brazílie? Áno. Nie. Vysvetlenie Slovenský Rio de Klin sa len ťažko môže porovnávať s originálom slávnej brazílskej sochy v Rio de Janeiro. Napriek tomu ide o najvyššiu sochu Ježiša Krista na našom území s výškou 9,5 metra. 9/10 Zdroj: Instagram/@let_hned Nájdeš toto zaujímavé miesto s priezračnou tyrkysovou vodou v našej domovine? Áno. Nie. Vysvetlenie Pozeráš sa na Beňatinský travertín nachádzajúci sa na východnom Slovensku. Ide o bývalý travertínový lom, ktorý zaplavila priezračná spodná voda, čím vytvorila krásne tyrkysové jazero pripomínajúce Plitvické jazerá v Chorvátsku. 10/10 Zdroj: Instagram/@gabrielebastini Musíš opustiť krajinu, aby si mohol spoznávať krásnu prírodu na fotografii? Áno. Nie. Vysvetlenie Na to, aby si videl rôzne cenné cudzokrajné a vždyzelené dreviny vôbec nemusíš cestovať ďaleko. Stačí navštíviť Arborétum Mlyňany nachádzajúce sa neďaleko od Zlatých Moraviec, ktoré disponuje ich najväčšou zbierkou na Slovensku. Fotografia pochádza práve odtiaľ. Vyhodnotiť kvíz

