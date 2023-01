Aké filmy uvidíme na Netflixe v roku 2023? Toto sú prvé zábery z Extraction 2 a komédie Murder Mystery 2

Netflix vydal trailer s množstvom záberov na očakávané filmy, ktoré uvidíme v roku 2023. Sú medzi nimi Extraction 2 (jún), akčné sci-fi Rebel Moon od režiséra Zacka Snydera (december 2023), krimi komédiu Murder Mystery 2 s Adamom Sandlerom (marec) či thriller Killer od Davida Finchera (Fight Club, Gone Girl).

V pláne chýba akčný film Havoc s Tomom Hardym od režiséra Garetha Edwardsa (The Raid), ktorý nakrútili ešte v roku 2021. Havoc sme umiestnili aj medzi 10 najočakávanejších filmov od Netflixu pre rok 2023.

Riaditelia z Netflixu v rozhovore pre magazín Variety prezradili aj to, že určite vytvoria filmy Murder Mystery 3 a Extraction 3. Stačí, ak si druhé časti pustí dostatočný počet divákov.

Dátumy premiér niektorých z najočakávanejších filmov od Netflixu:

You People – 27. 1.

Your Place or Mine – 10. 2.

Luther: The Fallen Sun – 10. 3.

Murder Mystery 2 – 31. 3.

The Mother – 12. 5.

Extraction 2 – 16. 6.

They Cloned Tyrone – 21. 7.

Heart of Stone – 11. 8.

Lift – 25. 8.

Damsel – 13. 10.

Pain Hustlers – 27. 10.

The Killer – 10. 11.

A Family Affair – 17. 11.

Leo – 22. 11.

Leave the World Behind – 8. 12.

Rebel Moon – 22. 12.

