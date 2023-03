Čo robiť vo voľnom čase? Vyskúšaj týchto 11 tipov

S týmito nápadmi sa nudiť nebudeš.

Čo robíš vo svojom voľnom čase, môže ovplyvniť tvoje psychické zdravie a pracovný život, pretože aj tvoje telo potrebuje z času na čas „vypnúť“. Keď sa dostaneš do situácie, v ktorej nebudeš vedieť, čo so svojím voľným časom, vyskúšaj jeden z našich tipov. Máme pre teba aktivity, ktoré môžeš robiť aj dlhodobo, takže otázka Čo robiť vo voľnom čase? ti už nebude robiť problém.

Online kurz

Čo tak zlepšiť svoje zručnosti, ktoré si môžeš dokonca pripísať aj do životopisu? Stačí ti chvíľka googlenia a uvidíš, koľko zaujímavých kurzov si môžeš urobiť online a zadarmo – napríklad sa môžeš učiť jazyky, digitálny marketing či vylepšiť počítačové zručnosti.

Jazda na koni

Je to jedna z činností, ktorá ti prinesie psychickú pohodu. Pravidelná návšteva jazdeckej školy nepatrí medzi najlacnejšie záľuby, no aspoň jeden tréning mesačne by mohol vojsť do tvojho rozpočtu. Práca s koňmi ťa naučí nielen lepšej trpezlivosti a disciplíne, ale je prospešná pre chrbát a celkové držanie tela.

Self care

Ak ťa premôže lenivosť a nebudeš vedieť, čo robiť vo voľnom čase, skús si pripraviť obľúbené jedlo a zakotviť na celé poobedie na gauč. Na jeden deň zabudni na všetky povinnosti a dopraj si poriadny oddych. Občasná lenivosť môže byť prospešná, pretože relax je rovnako dôležitý ako práca.

Zdroj: Unsplash/Greg Rosenke

Zorganizuj domácnosť

Potom upraceš šatník, potom vyčistíš chladničku, potom umyješ okná, potom odvápniš kanvicu... Niektoré domáce práce sú zdĺhavé, otravné a musíš sa k nim „dokopať“. Týmto ti pripomíname, že nastal čas splniť veci, ktoré si neustále odkladal. Mysli na to, aký budeš mať na konci dobrý pocit. Možno sa ti podarí získať aj pár eur navyše – vytriedené veci môžeš predať ďalej.

Joga

Na jogu nepotrebuješ špeciálny talent, stačí ti iba odhodlanie a trpezlivosť. Ľahká joga ti pomôže ponaťahovať svaly a uvoľniť myseľ. Dynamická joga ti pomôže formovať postavu alebo môžeš vyskúšať cvičenia zamerané na zdravie chrbtice či lymfatický systém.

DIY projekt

Fascinujú ťa videá na sociálnych sieťach, v ktorých šikovní ľudia dokážu pretvoriť staré oblečenie alebo nábytok na štýlový kúsok? Niečo podobné môžeš skúsiť aj ty. Ktovie, možno sa ti podarí objaviť skrytý talent.

Začni behať

Stačia ti tenisky, pohodlné oblečenie a voľná príroda. Ak si začiatočník, vyskúšaj najprv striedať beh s chôdzou, neskôr uvidíš, že časom dokážeš behať dlhšie a rýchlejšie. Beh, ako aj každý pohyb je pre zdravie prospešný, musíš ho však robiť správne. Sleduj videá, čítaj články a vyzbroj sa dávkou trpezlivosti – o niekoľko mesiacov uvidíš, že tvoja snaha nevyšla nazmar.

Zdroj: Unsplash/Emma Simpson

Naplánuj si stretko s ľuďmi, ktorých si dlho nevidel

„Nemám čas“ je v dnešnej dobe asi jedna z najskloňovanejších fráz. Ruku na srdce, kedy si naposledy trávil plnohodnotný čas s rodinou alebo kamošmi? Mať chvíľku sám pre seba je síce super, no nezabúdaj venovať pozornosť aj svojim blízkym.

Preskúmaj okolie

Väčšina z nás sa počas plánovania výletov obzerá po miestach mimo svojho okolia. Je pochopiteľné, že chceš „vypadnúť“ a zmeniť prostredie. Tentokrát to však zober z opačného konca a zameraj sa na veci, ktoré môžeš vyskúšať neďaleko seba. Či už je to nová kaviareň, okolo ktorej chodíš pravidelne, alebo zaujímavá aktivita vo vedľajšom meste.

Medituj

Nemusíš sa vydať cestou tibetských mníchov. Možno to bude spočiatku náročné a nebudeš v tom vidieť zmysel, ale pokús sa aspoň 10 minút večer pred spaním venovať meditácii. Vyskúšaj si ľahnúť, zavrieť oči s sústreď sa na vlastný dych. Snaž sa spomaliť jeho tempo – postupne sa nadychuj hlbšie a vydychovanie prehlbuj. Stačí ti trocha praxe a naučíš sa upokojiť myseľ aj telo.

Genealógia

Robil si už niekedy rodokmeň? Možno sa ti podarí preskúmať niekoľko generácií a zistiť zaujímavosti o svojej rodine. Pátrať môžeš na vlastnú päsť alebo vyhľadaj pomoc genealogickej spoločnosti.