BMW si v roku 2022 udržalo prvú pozíciu v prémiovom segmente, zdvojnásobilo pritom predaj elektrických vozidiel

To, že elektrifikácia automobilového priemyslu naberá posledné roky na obrátkach, najnovšie potvrdzuje aj automobilka BMW.

Za rok 2022 BMW predalo dokopy až 372 956 elektrifikovaných vozidiel (plug-in hybridy a elektromobily), čo je o 35,6 % viac ako v roku 2021. To, že nemecký prémiový výrobca výrazne zrýchlil svoju transformáciu smerom k elektromobilite, potvrdzuje aj ďalší zaujímavý údaj.

V porovnaní s rokom 2021 sa celej skupine BMW Group podarilo viac ako zdvojnásobiť predaj plne elektrických vozidiel (+107,7 %) – celkovo zákazníkom dodala 215 755 plne elektrických modelov značiek BMW a Mini. Ďalší významný míľnik sa podarilo dosiahnuť koncom minulého roka, keď značka odovzdala v poradí už 500 000. plne elektrické vozidlo.

Zdroj: BMW

Mníchovská automobilka pritom za posledných dvanásť mesiacov predala na celom svete celkovo 2 100 692 vozidiel, čo je síce o 5,1 % menej ako za to isté obdobie v roku 2021, ale udržala si prvú pozíciu v globálnom prémiovom segmente.

Ak zoberieme do úvahy celú skupinu BMW Group (BMW, Mini a Rolls-Royce), dokopy je to až 2 399 636 predaných vozidiel. Vzhľadom na to, že išlo o rok, v ktorom všetky odvetvia čelili nástrahám v dôsledku prekážok v zásobovaní, uzatvorenia Číny z dôvodu pandémie a vojny na Ukrajine, možno hovoriť o veľkom úspechu.

