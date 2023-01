Marvel ukázal vo finálnom traileri Ant-Man: Quantumania až príliš veľa. Prezradili čo sa vo filme stane?

Sleduj najnovší trailer pre komiksovku Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Štúdio Marvel vydalo oficiálny, finálny trailer k očakávanej komiksovke Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film dorazí do kín už 17. februára. Marvel sa snaží do kina prilákať čo najviac svojich fanúšikov a nových divákov, a tak je možné, že sú ochotní prezrádzať v traileroch až príliš.

V tomto najnovšom totiž ukázali množstvo detailov a príbehových scén, ktoré by diváci radšej nevideli a nechali sa nimi prekvapiť v kine. Buď chce Marvel do kín nalákať divákov takýmito zábermi, alebo znovu zavádzajú v traileroch, aby sme všetci nakoniec boli prekvapení.

My odporúčame trailer nepozerať a tešiť sa na nového, veľkého záporáka Kang the Conqueror, ktorí sa postaví nielen Ant-Manovi a Wasp, ale neskôr aj všetkým Avengerom (stane sa novou hrozbou na úrovni Thanosa).

