Zaujímavé baliace hlášky z filmov. Inšpiruj sa nimi, keď pôjdeš zbaliť svoju budúcu polovičku

Inšpiruj sa týmito baliacimi hláškami.

Zapáčila sa ti nejaká osoba a nevieš, ako ju osloviť? Inšpiruj sa týmito baliacimi hláškami, ktoré zazneli vo filmoch. Zabudni na trápne baliace hlášky typu: „Bolelo to, keď si padla z neba?“

Nezabudni však, že dôležité je, ako takúto baliacu hlášku podáš. Môžeš mať tú najlepšiu na svete, ak prídeš za svojou vysnenou osobou bez štipky sebavedomia.

„Bol to výstrel z dela, alebo mi iba tak búši srdce?“

– Ingrid Bergman vo filme Casablanca

„Tvoje oči sú úžasné, vieš o tom? Nemala by si ich nikdy zatvárať, ani v noci.“

– Oliver Martinez vo filme Neverná

„Keď si uvedomíš, že chceš s niekým stráviť zvyšok života, chceš, aby sa zvyšok života začal čo najskôr.“

– Billy Crystal vo filme Keď Harry stretne Sally

„Počujem hlasy. Hlasy, ktoré hovoria: Ak ju čoskoro nepobozkáš, si chrapúň.“

– Jimmy Stewart vo filme You Can't Take It with You

„Vieš, že sa hovorí, že používame iba 10 % mozgu? Myslím si, že používame iba 10 % srdca.“

– Owen Wilson vo filme Ako uloviť družičku

„Vďaka tebe chcem byť lepším mužom.“

– Jack Nicholson vo filme Tak dobre, ako sa len dá

„Nemôžem si pomôcť, ale vyzeráš veľmi podobne ako moja budúca priateľka.“

– Will Smith vo filme Hitch: Liek pre moderného muža

„Prekročil som oceány času, aby som ťa našiel.“

– Gary Oldman vo filme Dracula

„Vieš, je nebezpečné, ak sa pohybuješ v tejto sekcii mrazeného jedla. Mohlo by sa to tu všetko roztopiť.“

– Steve Martin vo filme Moje modré nebo

„Máš telefón, ktorý by som mohol použiť? Prečo? Niekto musí zavolať Bohovi a povedať mu, že jeden z jeho anjelov chýba.“

– z filmu Problémy v raji

„Pripomínaš mi môj skicár. Chcem ho zaplniť kresbami, tak ako chcem teba zaplniť svojou láskou.“

– z filmu Titanic

„Stalkuješ ma? Lebo to by bolo super.“

– z filmu Sexy párty