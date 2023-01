Takto ušetríš na kozmetike desiatky eur. Našli sme lacné alternatívy obľúbených mejkapov, púdrov či ceruziek na obočie z Tiktoku

Vybrali sme desať najpopulárnejších produktov z dekoratívnej kozmetiky, ktoré práve fičia. Má ich takmer každý, kto niečo vo svete krásy na Tiktoku a Instagrame znamená. Mnohé z nich však majú cenu, ktorá nie je dostupná pre všetkých. Ak si chceš dopriať dramatický pohľad, zdravo rozžiarenú tvár ako po dovolenke či červené pery hodné pobozkania, dá sa to aj lacnejšie. Dôležitý je predsa výsledný efekt.

Ponúkame ti miesto nich účinné a lacnejšie náhrady. Za ušetrené peniaze zváž vstup do klubu Refresher+.

Chceš viac tipov na účinnú a dostupnú kozmetiku? Tak klikni sem.

Benefit Microblading Brow Pen vs. NYX Lift & Snatch Brow Tint Pen

Značka Benefit si právom vydobyla pozíciu lídra, pokiaľ ide o produkty na obočie. Pero s troma hrotmi dokáže nielen zvýrazniť tvoje obočie, ale prakticky ti ho vytvorí aj tam, kde chĺpky nemáš. Pero kreslí veľmi tenké čiary, a až si nacvičíš používanie tohto produktu, dokážeš si ním vyčarovať prirodzene vyzerajúce chĺpky.

Ale už za tretinu ceny ti to isté splní aj pero na obočie od značky NYX. Má len jeden hrot, takže možno to zaberie trošku viac času, no získaš aj väčšiu kontrolu nad výsledným tvarom obočia. Špičku tvoria ultratenké štetinky, vďaka ktorým nikto nebude vedieť, že v skutočnosti nemáš až také husté obočie. Zvládne jemné otieranie (napríklad pri obliekaní) či dážď a potenie.

Zdroj: Benefit, NYX

Anastasia Beverly Hills Brow Wiz vs. Maybelline Brow Ultra Slim

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ktorá značka takmer dokonale napodobnila Rihannin obľúbený lesk na pery.

Čím nahradiť luxusnú 40-eurovú maskaru.

Ako vyzerá „photoshop vo fľaške“ za dvanásť eur.

Kde zoženieš lacné, no kvalitné rúže na pery, ak miluješ značku MAC.

Ktorá značka nečakane môže nahradiť drahú rozjasňujúcu paletku Hourglass.

