Cristiano Ronaldo bude polroka žiť v luxusnom hoteli Four Seasons. Spolu so svojím tímom obsadí 17 izieb.

Futbalista Cristiano Ronaldo sa ubytoval v luxusnom hoteli Four Seasons v Rijáde v Saudskej Arábii, kde ostane aj so svojou rodinou a tímom polroka. Ronaldo nedávno podpísal najlukratívnejšiu zmluvu v histórii futbalu, keď prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Nassr.

Zdroj: Four Seasons

Ronaldo bude bývať – spolu so svojou priateľkou Georginou Rodríguez a piatimi deťmi – v dvojposchodovom apartmáne Kingdom Suite v Kingdom Tower. Apartmán ponúka neuveriteľný výhľad na mesto a obsahuje elegantnú jedáleň, špajzu, obývaciu izbu a pracovňu, píše Givemesport.com.

Zdroj: Four Seasons

Cena za Kingdom Suite nie je uvedená na webovej stránke hotela a je potrebné ju rezervovať súkromne. Menší „Prezidentský apartmán“ je však možné rezervovať online za neuveriteľnú cenu 3 300 libier za noc.

Zdroj: Four Seasons

Ronaldov tím, ktorého súčasťou je jeho rodina, priatelia a ochranka, celkovo zaberie 17 hotelových izieb. Účet sa za jeden mesiac vyšplhá na 250-tisíc libier.

Súčasťou hotela je aj päťhviezdičková kuchyňa s „najlepšími jedlami z Číny, Japonska, Indie a Stredného východu“, píše sa na stránke hotela. Ronaldo však nebude jesť s hotelovými hosťami. Namiesto toho mu kuchári poskytnú „exkluzívnu službu stravovania na izbe“. Hotelový personál má tiež zakázané fotiť sa so slávnym futbalistom.

Zákon v Saudskej Arábii zakazuje nezosobášeným párom spolu žiť, no Ronaldovi tamojšie úrady udelili výnimku.

Zdroj: Four Seasons

