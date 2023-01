Cristiano Ronaldo môže napriek zákonu v Saudskej Arábii žiť s jeho priateľkou. Úrady prižmúrili oko.

OK

Ronaldo sa po prestupe do Al-Nassr usadil v Saudskej Arábii. Vyzerá to tak, že mu spoločnosť bude robiť aj jeho priateľka Georgina Rodriguez, a to aj napriek tomu, že nie sú zosobášení. Píše o tom Goal.

Portugalská superhviezda mala dôvod na radosť po tom, čo prišli nečakané novinky zo Saudskej Arábie. Ronaldovi tamojšie úrady udelili výnimku, prižmúrili oko a dovolili mu žiť spoločne s priateľkou. Stalo sa tak, hoci zákon zakazuje nezosobášeným párom spolu žiť.



„Hoci zákony kráľovstva stále zakazujú spolužitie bez manželskej zmluvy, úrady nedávno začali privierať oči a už nestíhajú nikoho,“ povedal pre EFE jeden z právnikov. „Tieto zákony sa používajú najmä keď sa vyskytne problém alebo trestný čin,“ dodal.

Ronaldo do nového klubu prestúpil iba pár dní dozadu. Netrvalo dlho a v Saudskej Arábii sa stal medzi miestnymi hviezdou. Tí z neho doslova šalejú, píše Sportnet. Dôkazom je napríklad aj to, že počas prvého zápasu po jeho prestupe do Al Nasru fanúšikovia saudskoarabského klubu skandovali jeho meno. „Ronaldo, Ronaldo, SIU!“ kričali.

Aktuálna trhová hodnota hráča sa momentálne približuje k dvadsiatim miliónom eur. Ronaldo je teda momentálne najdrahším hráčom v tíme. Za ním nasleduje štrnásťmiliónový Brazílčan Talisca, ktorý hrával za Benficu Lisabon. Trojicu uzatvára osemmiliónový Ghislain Konan.

