Cristiano Ronaldo môže napriek zákonu v Saudskej Arábii žiť so svojou priateľkou. Úrady prižmúrili oko

Ronaldo sa po prestupe do klubu Al-Nassr usadil v Saudskej Arábii. Vyzerá to tak, že mu spoločnosť bude robiť aj jeho priateľka Georgina Rodriguez, a to aj napriek tomu, že nie sú zosobášení. Píše o tom Goal.

Portugalská superhviezda mala dôvod na radosť po tom, čo prišli nečakané novinky zo Saudskej Arábie. Ronaldovi tamojšie úrady udelili výnimku, prižmúrili oko a dovolili mu žiť spoločne s priateľkou. Stalo sa tak, hoci zákon zakazuje nezosobášeným párom spolu žiť.



„Hoci zákony kráľovstva stále zakazujú spolužitie bez manželskej zmluvy, úrady nedávno začali privierať oči a už nestíhajú nikoho,“ povedal pre EFE jeden z právnikov. „Tieto zákony sa používajú, najmä keď sa vyskytne problém alebo trestný čin,“ dodal.

Ronaldo do nového klubu prestúpil iba pred pár dňami. Netrvalo dlho a v Saudskej Arábii sa stal medzi miestnymi hviezdou. Tí z neho doslova šalejú, píše Sportnet. Dôkazom je napríklad aj to, že počas prvého zápasu po jeho prestupe do Al-Nassr FC fanúšikovia saudskoarabského klubu skandovali jeho meno. „Ronaldo, Ronaldo, SIU!“ kričali.

Aktuálna trhová hodnota hráča sa momentálne približuje k dvadsiatim miliónom eur. Ronaldo je teda momentálne najdrahším hráčom v tíme. Za ním nasleduje štrnásťmiliónový Brazílčan Talisca, ktorý hrával za Benficu Lisabon. Trojicu uzatvára osemmiliónový Ghislain Konan.

