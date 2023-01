Budeme mobily naťahovať ako plastelínu? Samsung má prvý displej, ktorý je skladací a vysúvací zároveň

OK

OK

Skladacie displeje sú s nami už nejaký ten piatok, no Samsung zašiel v získavaní zobrazovacej plochy ešte ďalej.

Výstava CES 2023 sa ešte ani poriadne nezačala a už sa začali objavovať zaujímavé novinky. Displej Flex Hybrid od Samsungu sa dokáže nielen ohýbať v pántoch, ale časť zariadenia sa môže vysunúť a tak získať ďalší priestor na zobrazovanie obsahu.

Podrobné parametre ako rozlíšenie zatiaľ nepoznáme, no Flex Hybrid sa údajne dokáže zväčšiť z uhlopriečky 10,5" na 12,4" a pomer strán sa pritom zmení zo 4 : 3 na 16 : 10. Je teda zjavné, že takýto displej by mohol urobiť napríklad z malého smartfónu veľký tablet, čo sa hodí napríklad na sledovanie filmov a seriálov.

Samsung Flex Hybrid. Zdroj: samsungdisplay.com

Samsung už prezentoval skladateľné aj vysúvateľné displeje a ako značka v tom nie je sám, toto je však prvýkrát, čo sa ocitli v jednom riešení. Zlá správa je, že zatiaľ nepredstavili produkt, v ktorom by takýto hybridný displej mal.

Naopak, dobrá správa je, že sa zrejme tento typ uplatní aj v notebookoch, keďže Samsung už predviedol aj 17-palcový prototyp vhodný práve do prenosných počítačov. Presnejšie ide o uhlopriečku 13" či 14" a rozvinie sa na 17,3". To by v podstate preklenulo veľkostný rozdiel medzi najväčšími a najmenšími notebookmi.

Samsung Slideable Duet. Zdroj: samsungdisplay.com

Varianty sú dva – Flex Slidable Solo, ktorý sa rozvíja na jednu stranu, a Flex Slidable Duet, ktorý sa rozťahuje v dvoch smeroch.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.