Vieme, o čom mal byť Black Panther 2 pred smrťou Chadwicka Bosemana. Jeho syn mal mať oveľa dôležitejšiu rolu

Režisér Ryan Coogler (Creed, Black Panther 1 a 2) robil rozhovor s novinami The New York Times, v ktorom rozoberali film Black Panther: Wakanda Forever. Režisér prezradil, o čom film bol pôvodne, a teda pred smrťou Chadwicka Bosemana, hlavného herca hrajúceho hrdinu Black Panthera.

Po jeho smrti museli príbeh kompletne prepísať. V dvojke jeho postava zomrela hneď na začiatku na záhadnú chorobu a krajina Wakanda za neho nedokázala nájsť náhradu. Nakoniec sa novým Pantherom stala jeho sestra Shuri a zachránila Wakandu a svet pred záporákom Namorom.

Pôvodne mal byť film o vzťahu otca (T’Challa v podaní Chadwicka Bosemana) so synom. Na začiatku filmu sme mali spoznať T’Challovho syna (na rozdiel od finálnej verzie, kde ho tvorcovia ukázali na konci), ktorý žije s mamou Nakiou a jej novým manželom. Z ničoho nič sa mal objaviť T’Challa, ktorý sa vrátil do sveta živých po tom, čo Hulk luskol prstami a rukavicou Infinity Gauntler v snímke Avengers: Endgame (takzvaná udalosť Blip).

T’Challa mal vychovávať svojho syna a príbeh by sa posunul v čase o tri roky. Počas jedného z ich dobrodružstiev sa malo stať niečo, čo ohrozilo nielen Wakandu, ale aj celý svet a T’Challa mel všetkých zachrániť spoločne so svojím synom, zatiaľ čo si k nemu hľadal cestu a snažil sa vybudovať lepší vzťah. Namor a jeho podvodné kráľovstvo Talokan boli stále záporákmi, no základnú dejovú kostru museli úplne zmeniť.

