Ak vstaneš od štedrovečerného stola, do roka zomrieš. Toto sú bizarné vianočné tradície zo Slovenska, ktorým dodnes mnohí veria

Väčšina tradícií, ktoré praktizujeme počas vianočných, veľkonočných či iných sviatkov, môže byť stovky rokov stará. Mnoho z tradícií, najmä tých vianočných, ukrývalo v sebe istú mágiu a ľudia verili, že ak ich budú dodržiavať, niečo dobré či zlé sa stane.

Vianoce. Sviatky pokoja, ktoré dodnes nazývame magickým časom. Rozhodne ich takto vnímali aj naši prapraprastarí rodičia, ktorí verili, že v období vianočných sviatkov sa dejú magické veci. Mali preto zaužívané zvyky a striktne ich dodržiavali, aby ich obchádzal smútok, choroba či chudoba. Možno sa niektorá z nasledujúcich ešte stále dodržiava aj u vás doma.

My sme sa v Refresheri rozhodli pozrieť na to, aké najdivnejšie vianočné tradície kedysi existovali a akú symboliku v sebe niesli. Opýtali sme sa na to etnologičky Kataríny Nádaskej.

Železná reťaz okolo stola

Asi ťažko si dnes dokážeš predstaviť, že tvoj sused z paneláka vláči ku štedrovečernému stolu desaťkilovú reťaz. Kedysi to však nebolo ničím nezvyčajným. „Reťaz mala symbolizovať súdržnosť rodiny – ako sú oká reťaze naviazané na seba, tak sú aj členovia rodiny. Tí museli mať na reťazi položené nohy. Neskôr ako doba napredovala, ju ľudia vymenili za symbolickú papierovú reťaz,“ hovorí o prvej vianočnej tradícii pani Katarína.

Slama pod stolom

Naši predkovia tiež ukladali pod stôl kôpku slamy. Podľa Nádaskej mala symbolizovať nielen skromnosť, ale aj pripomínať, že Ježiško sa narodil na slame v maštali. Ľudia tiež verili, že vďaka slame pod stolom sa bude ich dobytku v ďalšom roku lepšie dariť.

Počas štedrej večere ukladali ľudia pod stôl kôpku slamy. Zdroj: Unsplash/ Mitch Fox

Sekera a mlieko

Na štedrovečernom stole boli kedysi práve tieto dve veci a sekera rozhodne neslúžila na krájanie kapra. „Dávali ju tam kvôli tomu, aby priniesla do rodiny pevné zdravie. Nádoba s nadojeným mliekom mala zase zaručiť jeho dostatok pre celú rodinu, keďže boli ľudia na dedinách často odkázaní len na to, čo si sami vyrobili,“ hovorí etnologička.

Pečivo v tvare zvierat, ktoré nikto nejedol

Množstvo tohto pečiva symbolizovalo toľko zvierat, koľko sa v gazdovstve nachádzalo. Ak mali napríklad päť sliepok, na stole bolo päť kusov pečiva v tvare sliepky. Zvieratká však neslúžili na jedenie, aspoň teda nie tie v podobe koláča.

„Počas Vianoc sa nechávali na stole v ošítke, neskôr ich gazdiná zabalila do bielej ľanovej handričky a odložila v hospodárskych budovách vysoko na trám. Bola to symbolika toho, aby sa zvieratám dobre darilo a aby sa množili,“ vysvetľuje pani Nádaská.

Žiadne krájanie nožom a magické omrvinky

Nádaská hovorí aj o tom, že kedysi bolo krájanie nožom počas štedrej večere zakázané. Pečivo sa mohlo iba trhať rukami a omrvinky, ktoré z neho zostali, mali mať magickú moc. Ľudia ich po večeri zhrnuli do šatôčky a počas roka ich používali v rámci ľudového liečenia na techniku, ktorá sa nazývala „okurovanie“ chorého.

„Ak si nevedeli pomôcť so zdravotným stavom chorého, prepájala sa racionálna zložka s tou magickou. Na žeravé uhlíky sa dávali sušené liečivé bylinky a zvyšné omrvinky, a dym, ktorý z toho vznikol, sa dával na chorého človeka. Ľudia verili, že magické omrvinky a bylinky môžu chorému pomôcť,“ dodáva.

Ľudia kedysi používali omrvinky pri liečbe chorého. Zdroj: Unsplash/Nadia Clabassi

Trasenie plotom

Máme tu niečo aj pre single dievčatá. V deň Vianoc kedysi dievčatá chodili von, triasli plotmi a načúvali, odkiaľ zabreše pes. Údajne z tej strany mal potom za nimi prísť ženích. Vyskúšaš?

Žiadne zavesené kabáty ani vstávanie od stola

Ďalšou poverou spojenou so štedrou večerou bolo vešanie kabátov na klinec. „Ľudia verili, že ak si niekto naň kabát zavesí, do roka odvisne alebo teda zomrie. Preto si mnohí kabáty ukladali inde. Verili tiež, že človek zomrie aj vtedy, ak počas štedrej večere vstane od stola,“ hovorí pani Katarína a dodáva, že bola preto určená iba jedna osoba, často hlava rodiny, ktorá od stola mohla vstať a obslúžiť ostatných.

Krájanie jablka

Táto tradícia sa zachovala v mnohých rodinách dodnes. „Každý si rozkrojil svoje jablko na polovicu tak, aby bolo vidieť jadrovník. Ak je jadrovník pekný, symbolizuje priaznivú veštbu, no ak je hnilý, osobu malo čakať niečo zlé,“ dodáva na záver etnologička.

Hnilý jadrovník mal veštiť niečo zlé. Zdroj: Unsplash/Markus Spiske

Od polovice dvadsiateho storočia sa podľa Kataríny Nádaskej začali tradície vytrácať. Zmenil sa spôsob života, medicína začala napredovať a ľudia čím ďalej, tým menej verili na ich mágiu.



Takisto mali ľudia s postupom času menej hospodárskych zvierat a veľa tradícií bolo spojených najmä s gazdovstvom. Napriek tomu, že je množstvo zvykov už dávno zabudnutých, magické čaro Vianoc pretrváva dodnes. Tak si ho v sebe zachovaj aj ty a preži sviatky v pohode!

