KVÍZ: Dokážeš priradiť slogany k známym značkám?

Ktorej známej značke patrí tento slogan?

Vysvetlenie

Od vzniku spoločnosti Google v roku 1998 malo byť motto „Don't be evil“, teda „nebuď zlý“, vnímané ako mantra či motto platformy, ktorá sa snažila o nasledujúce: nedovoliť tým, ktorí si platili za reklamu, dostať sa na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania, neúčtovať ľuďom poplatky za hľadanie informácií, neposielať spam banerovými reklamami na domovskej stránke. Asi netreba pripomínať, že v roku 2015, keď Google prešiel pod firmu Alphabet, motto trošku pozmenili, aby mu dodali pozitívnejší šmrnc. Don´t be evil sa zmenilo na Do the right thing.