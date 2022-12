Ako som vzal frajerku na prvú dovolenku do Egypta: balil mi ju sexuchtivý Abdul a náš 4* hotel mal úroveň ako motely na Domaši

Mám 26 rokov a prvú skutočnú dovolenku pri mori som odkladal každý rok od svojich osemnástich. Nakoniec som sa rozhodol, že moje žgrlošstvo musí konečne ustúpiť, a tak som pre seba a svoju priateľku kúpil 8-dňovú dovolenku v Egypte, konkrétne v Hurgade.

Dnes sa mi s tým spája veľa negatívnych spomienok, no doteraz nechápem, ako je možné, že som toho síce na svojej prvej dovolenke pri mori veľa zažil, no ani som sa poriadne neožral. Ako pre každého Slováka s dvoma prácami, aj pre mňa to bolo jedným z dovolenkových cieľov – naplno sa odviazať a za čo najmenej peňazí.

Nadšenie vystriedalo trpké vytriezvenie

Moje vzrušenie z prvej dovolenky vystriedali dve menšie facky. Dovolenka bola prekvapením pre priateľku, ktorá sa pri mojom oznámení destinácie tvárila horšie, ako keby som jej našťal do ponožiek.

Neskôr sa mi ospravedlnila a argumentovala tým, že prvé, čo jej napadlo, bolo, že nás tam zožerú žraloky. Nikdy však nezabudnem na výraz jej tváre v momente, keď sa mala tešiť z dovolenky zadarmo.

Druhou mini fackou bolo zistenie, že 4* hotely v Egypte sú ekvivalentom motelov na Domaši. Kúpeľňu a celkové vybavenie izby zariaďovali asi v čase, keď sme my oslavovali pád komunizmu. Ľutujeme, že sme si to nepofotili, ale nemali sme absolútne žiadny záujem „chváliť“ sa niečím takým kamarátom.

Izby neboli veľmi čisté a s odomykaním dverí nám musel prísť pomôcť zamestnanec hotela... a aj ten vyzeral, že nemá poňatia, čo vlastne robí. Samozrejme, prepitné si vypýtal aj za to. V Egypte totiž očakávajú prepitné za každú drobnosť. Je to pochopiteľné, keďže z normálnej výplaty na úrovni niekoľkých stoviek dolárov tu nevyžijú.

Priateľkine slová o natieraní krémom som zase raz podcenil

Nič nekupuj, ani len magnetky. Oserú ťa aj pri nich

Na uliciach to občas vyzerá ako teleshopping. Z každej strany ťa lanári niekto iný na čaj a príjemný pokec, z čoho sa vykľuje exkluzívna možnosť kúpiť „úžasný“ produkt. Priateľka tak kúpila nezmyselne predraženú šatku za 12 eur, za čo som ju právom pokarhal.

O niekoľko dní neskôr som kúpil škaredú magnetku za 3 eurá, na čo mi len ukázala, že kúpila súpravu štyroch magnetiek za 2 eurá (áno, boli krajšie ako tá moja, ale s tým som sa jej doteraz nepriznal a nikdy som to nehodlal urobiť). Vysmiala ma aj bez slov.

Neohúrila nás ani strava. Výber bol ozaj bohatý, ale každý deň ten istý. Priateľka už posledné dva dni ani poriadne nejedla, pretože už bola otrávená z toho istého menu. Ja som sa tam však vypapkal na statočné prasiatko. Hanbiť na pláži som sa veľmi nemusel, keďže sme tam takmer vôbec neboli.

Teplota mora bola vzhľadom na október ešte ako-tak v poriadku, ale silný a studený vietor, ktorý tam fúkal nonstop osem dní, nám pobyt vo vode znepríjemnil. Neužili sme si ani bazén, keďže bol dva metre hlboký.

Naša prvá dovolenka snov dopadla viac-menej katastrofálne. S výnimkou prvého dňa som na každý ďalší naplánoval nejakú atrakciu, čo nás vyšlo na skoro 400 eur. Okrem 25-eurového výletu na veľmi pekný ostrov Orange Bay dodnes ľutujem každé jedno euro, ktoré sme za to zaplatili.

„Zákaz driftovať“ a sexuchtivý sprievodca pri mojej frajerke

