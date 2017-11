V Anglicku sme videli doterajšieho babráka sezóny. Hráč Brentfordu zahodil takmer nemožné

Po nudnej reprezentačnej prestávke sa opäť vrátili do obehu najlepšie futbalové ligy sveta a vďaka tomu sme sa dočkali ako mnohých výborných zápasov, tak aj gólov. Zaujali hlavne Salah z Liverpoolu či Kevin De Bruyne zo City, ktorý hádam že v tejto sezóne patrí aj medzi troch najlepších hráčov na svete, no nie každému to išlo tak dobre ako im.

Svoje by o tom vedel povedať hráč Brentfordu Neal Maupay. Jeho tím sa v rámci druhej najvyššej anglickej súťaže, teda Championship, vydal na trávnik doma silného Cardiffu a už v 8. minúte prehrávali 1:0. 21-ročný Maupay však mohol ešte v prvom polčase vyrovnať, no namiesto presného zásahu sa postaral o doterajšiu najhoršie zahodenú šancu sezóny. Nielen samotné netrafenie bránky je šokujúce, rovnako zlý je aj fakt, že loptu smeroval do jediného miesta, kde stál hráč súpera, zatiaľ čo zvyšok bránky bol úplne voľný. Aby toho nebolo málo, domáci o dve minúty na to zvýšili na 2:0 a týmto skóre sa aj zápas skončil.

Najhoršie možné riešenie situácie

Napravte si chuť delovkou De Bruyneho