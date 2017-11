Honosné sídlo situované na okraji Bratislavy ponúka nesporný luxus či terasu s vlastným jazierkom

Dobrá architektúra i kvalitne realizované, funkčné a "udržateľné" riešenia ešte stále nie sú pravidlom pri nových stavbách, ktoré vznikajú okolo nás. Dnes sme radi, že môžeme priniesť výsledok, kde sú obidve zložky prítomné a zreteľné.

Je zrejmé, že architektúra nie je jednoduchá prvoplánová disciplína. Nie je to iba o materiáloch a výslednej forme.

Je to o poznaní. O schopnostiach. O poctivom prístupe k problému, zručnostiach a talente architekta a v neposlednom rade i o “inteligencii” klienta. Vyvážené výsledné riešenie (aj keď sa mnohokrát zdá jednoduché) si vyžaduje celostný prístup, vzájomný dialóg a rešpekt. Ak investor vie čo chce, a architekt sa vyzná vo svojom remesle, výsledok by mal iba potešiť. Nielen dobre vyzerať, ale aj dobre slúžiť. Tak, ako to s najväčšou pravdepodobnosťou bude i v tomto prípade.