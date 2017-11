Slováci vymysleli skvelú párty novinku. Štýlový chatbot vytlačí tvoje fotky za pár sekúnd

Na to, aby bola každá párty nezabudnuteľná, nestačí v dnešnej dobe len správna atmosféra a ľudia, ale aj fotografie, ktoré ju zdokumentujú. No skvelé momentky z akcie nemusíš mať len vo svojom telefóne alebo ich preposielať priateľom, môžeš si ich rovno vytlačiť. Reklamná agentúra Elite Solutions totiž len nedávno predstavila unikátny projekt Botograf.

Ak máš z akcie pekné momentky, môžeš si ich rýchlo a jednoducho vytlačiť. Celé ti to zaberie len pár sekúnd a fotky si môžeš rovno zobrať so sebou domov. Ale len v prípade, že je nablízku Botograf - chatbot typický svojím štýlovým dizajnom z masívneho dreva, dotykovým displejom a neprehliadnuteľným podsvietením.

Vytlačiť si fotky pomocou Botografu je úplne jednoduché. Dnes už skoro každý disponuje smartfónom s kvalitným fotoaparátom. Dostatok pixelov, rýchla odozva a kopec filtrov stačia na to, aby fotka nielen dobre vyzerala, ale aby mala aj dostatočnú kvalitu. Bolo preto len otázkou času, kedy sa uchytí vecička ako Botograf, ktorá začne fotky tlačiť rovno na párty.

„Stačí, ak Botografovi pošlete správu cez Messenger. Je to chatbot, takže si s ním môžete pokecať a určite vás zabaví aj funny gifkami. Čo je ale najpodstatnejšie, ak mu pošlete fotku, máte ju o pár sekúnd v rukách,“ vysvetlil Peter Šurín z agentúry Elite Solutions. Tá disponuje niekoľkými pozoruhodnými nápadmi.

„Sme naozaj hrdí na to, čo robíme. A veľmi nás to baví. Sme digitálna agentúra a nikdy sme sa nebáli púšťať do odvážnych nápadov. Sme veľmi radi, keď neskôr prinesú úspech klientom a najmä, ak dostaneme množstvo skvelých reakcií od ľudí,“ dodal Šurín.

Agentúra totiž v minulosti zaujala aj projektom Drinkbox - robotickým barmanom. Dopyt po ňom bol v Spojených štátoch, no obľúbený je aj u našich českých susedov.

Zahviezdiť stihol už aj Botograf. Za sebou má niekoľko eventov doma i v zahraničí. Bol súčasťou niekoľkých firemných akcií, svadieb a bol aj na tohtoročnej Pohode. Hviezdiť však môže aj na tvojej párty. Tam ho určite nikto neprehliadne.