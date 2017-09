Na svoju extázu si na festivale napísal meno aj telefónne číslo, keby ju stratil. Našla ju však policajná hliadka

Na konci augusta sa v austrálskom Queenslande konal festival Maroochydore Music and Visual Arts Festival. Zabaviť sa tam prišlo viac ako 6300 návštevníkov a minimálne jeden z nich sa svojou vlastnou hlúposťou inkriminoval priamo pred políciou, pretože si na festival priniesol aj plastové vrecúško s extázou. Na tom by možno na festivaloch nebolo nič zvláštne, keby si chlapík svoje vrecúško nepopísal vlastným menom aj telefónnym číslom len pre prípad, že by ho niekde stratil.

V opojení hudobnej a drogovej zábavy mu napokon vrecúško skutočne niekde vypadlo a našli ho tí najmenej povolaní ľudia, pretože vrecúško objavila rovno policajná hliadka a vyšetrovanie skončilo ešte skôr, ako sa vôbec začalo. Vďaka telefónnemu číslu aj menu už policajti nemali veľký problém vyhľadať a vypočuť majiteľa vrecúška, ktorý už v súčasnosti čelí obvineniu z prechovávania návykových látok a na svoj geniálny nápad bude zrejme ešte dlho spomínať. Jediná pozitívna správa je možno tá, že počas konania festivalu policajti zadržali ďalších viac ako 50 ľudí kvôli rôznym skutkom spojených s drogami, takže aspoň nebol jediným. Na vrecúško s drogami si však nikto okrem neho svoje údaje nenapísal.