Aké možnosti ti do života prinieslo maľovanie?

Určite uvoľnenie, spokojnosť a šťastie, že môžem robiť a živiť sa tým, čo ma baví. A tým aj teda celkovo pekné bytie.

Myslíš si, že je iné byť kvalitným umelcom na Slovensku alebo hocikde inde v zahraničí?

Zatiaľ som nezažila byť umelcom v zahraničí, takže na túto otázku asi neviem odpovedať zo skúsenosti. Ale či v zahraničí, či na Slovensku, myslím, že je to stále o tom, koľko tomu dávate, koľko času trávite snahou sa zlepšovať a byť dobrý v tom čo robíte. Možno aj o niečo lepší ako tí naokolo.

Sťažovať sa na to, ako to nejde a aké je to pre umelca ťažké sa uživiť môžete rovnako aj na Slovensku aj v zahraničí. Takže v prvom rade podľa mňa záleží na vašom postoji.

Vieš si ešte predstaviť, že by si kvôli niečomu musela zahodiť to, čo robíš a živila by si sa napríklad bežnou prácou v kancelárii za počítačom?

Nie. (:

Čo robíš, keď práve nemáš náladu na maľovanie? Mám na mysli to, ako relaxuješ, prípadne iné činnosti, ktoré ťa napĺňajú.

Keď mám občas zopár voľných chvíľ, rada si ich užívam ničnerobením, aby som mala v hlave čo najmenej myšlienok. V našom kreatívnom centre máme na dvore hojdacie siete, tak niekedy tam len tak ležím, prípadne si niečo prečítam. Asi pred troma mesiacmi som začala chodiť na tréningy thai boxu, takže aj to je fajn vypnutie. Samozrejme z času na čas neoželiem ani nejakú disco s kamarátmi.(smiech)

Existuje ešte v tvojej práci vytúžený cieľ, ktorý by si chcela dosiahnuť?

Hmmm.. asi ma už nejak prešlo to večné naháňanie sa za niečím. Teraz mi je skvelo tam kde som a snažím sa napredovať v tempe, aké mi momentálne vyhovuje a hlavne robiť veci podľa seba. Ide mi o to, aby som bola v prvom rade spokojná a šťastná. Takže to je môj vytúžený cieľ.

Máš nejaké konkrétne plány do budúcnosti, o ktoré by si sa s nami mohla podeliť?

Najbližšie čo ma napadá bude spoločná výstava „Artattack – Umenie z Cvernovky„ v dňoch 3.11 – 5.11.2017 v našom kreatívnom centre na Račianskej 80 v Bratislave, kde predstaví svoju tvorbu zopár ľudí vrátane mňa, takže momentálne pracujem na tomto.