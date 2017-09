5 najnepodarenejších modelov tenisiek, ktoré kedy uzreli svetlo sveta

V takom enormnom množstve tenisiek, aké sa v dnešnej dobe dostáva počas roka do predaja, sa logicky musia nájsť i menej podarené produkty. Hoci sa na našej stránke väčšinou venujeme vyzdvihovaniu konkrétnych modelov, v tomto článku budeme robiť presne opačnú vec a pozrieme sa na 5 tenisiek, ktoré to svojim dizajnom nedotiahli príliš ďaleko a ich kúpu si radšej treba dvakrát premyslieť. Samozrejme, článkom nechceme nikoho uraziť ani zosmiešniť, skôr chceme poukázať na fakt, že i vo svete obuvi sa majster tesár niekedy utne. Tak sa do toho dajme a v prípade, že máš svojho favorita, ktorý sa v článku nenachádza, napíš ho do komentára.

adidas Kobe 2

Málokto vôbec vie, že dnes už basketbalista na dôchodku Kobe Bryant bol kedysi upísaný pod krídlami adidasu, no po výhre jeho druhého NBA titulu z nemeckej značky odišiel a namieril si to do Nike. Ešte z čias spolupráce s troma prúžkami však pochádza model Kobe 2 so snahou pôsobiť futuristicky. Táto snaha sa však nepodarila a výsledok sa dá trefne opísať prívlastkom divný. Vzhľad tenisky bol inšpirovaný a ovplyvnený automobilovou značkou Audi, avšak ani to nepomohlo k tomu, aby sa z Kobe 2 stal model obľúbený medzi fanúšikmi. Dnes ich nájdeš na eBayi s cenovkou okolo 100 dolárov.

Air Jodan Fusion

Pri teniskách Air Jordan všeobecne platí, že obľúbené sú hlavne Retro prevedenia, na ktoré sa často stoja pred obchodmi rady. Na druhej strane, pri nových modeloch sa niekedy až príliš vymýšľa a odbieha od jednoduchosti, čo je rozhodne na škodu. Dôkazom toho je i silueta Fusion, ktorá, ako hovorí toto anglické slovo, v sebe spája viaceré modely. V tomto prípade sú s Jordanmi zmiešané ikonické Air Force 1, avšak ani to im na kvalite po stránke vzhľadu nepridáva. Preto zostaň pri Retro a urobíš správne.

Vibram FiveFingers

S týmito až bizarnými topánkami si sa na svojich potulkách životom a obchodmi už určite stretol. Nosiť ponožky s otvorom na každý prst je sama o sebe dosť zvláštna záľuba, avšak obuť si také aj tenisky, to vyžaduje riadnu dávku odhodlania. Modelov od Vibram je, samozrejme, veľa a takisto veľa je i farebných prevedení, no žiadnemu sa nepodarilo zachrániť dizajn zameraný na osamostatnenie každého prsta na nohe. Možno sú pohodlné? Neviem a osobne sa to asi ani nikdy nedozviem.

Skechers

Na inšpirácii nie je nič zlé, no keď začne inšpirácia prechádzať až do kopírovania, dostávame sa do problémov. Mnohé fast fashion reťazce ponúkajú lacné alternatívy k drahým high fashion veciam a i vo svete tenisiek existuje zopár brandov, ktoré sa rozhodne neštítia budovať svoje meno na "požičaných" dizajnoch. Skechers k ním patrí, a preto si v tomto rebríčku vyslúžila svoje miesto. Do repertoáru obuvi, ktorá prešla ich úpravou, patria napríklad Air Max, Stan Smith či Vans Slip-On. Ak chceš vybudovať dobrú značku, spoľahni sa radšej na vlastné nápady. Ale nech to nie sú nápady typu Shape Ups.

Spomínané Shape Ups.

"Kozačkové" tenisky

Kolaborácia Riccarda Tisciho a Nike zožala pomerne veľký úspech a vo svete obuvi načala trend "kozačkových" tenisiek, teda tenisiek, ktoré siahajú až po kolená. Model Air Force 1 zo spomínanej kolaborácie ešte celkom obstál, no neskoršie prevedenia od mnohých značiek, ktoré na túto vlnu nabehli, boli už strelou mimo terča. Napríklad také adidas Superstar Primeknit High Boots len pokazili dojem z pekných Superstar Primeknitov a vysoké Air Max 95 azda ani netreba komentovať.

