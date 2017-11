Slováci vyhodili psa z okna. Bude zázrak, ak začne chodiť tak ako predtým

Týranie zvierat je bohužiaľ pomerne bežnou súčasťou dnešných dní a neobchádza ani našu krajinu. Slovensko ohromelo z krutého zaobchádzania so psíkom v Medzilaborciach, ktorého majitelia s najväčšou pravdepodobnosťou neľútostne vyhodili von z okna na treťom poschodí. Zadné labky mal zničené a majitelia ho schovali do pivnice, kam mu dali misku s vodou a položili ho na paplón. Po troch dňoch ho bezvládneho, no stále živého, našli ochranári. Okamžite sa volal veterinár.

Pes trpel obrovskými bolesťami, má komplikované zlomeniny. Majitelia prehlásili, že pes z okna sám vypadol, keďže bolo otvorené, načo veterinárka poznamenala, že pes ani pri veľkom strese či strachu z okna neskáče. Ani keď sú k nemu majitelia veľmi krutí. Pes už prešiel dôležitou operáciou, no musel by sa stať zázrak, aby mohol znovu chodiť tak ako predtým, aj keď sa na nohy už pravidelne postaví. Zvieratá sa nemajú ako brániť a často práve oni doplácajú na ľudskú bezcitnosť, ako to bude najpravdepodobnejšie i v tomto prípade.