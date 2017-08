Kamaráti si z neho vystrelili, a tak nahlásil bombu na všetkých pobočkách banky na Slovensku. Čechovi žijúcemu v Snine hrozí až 5 rokov

Ešte minulý týždeň sa na východe Slovenska odohrala už na prvý pohľad veľmi bizarná situácia, na ktorej sa bude zaručene baviť každý okrem 41-ročného Čecha. Ten je zároveň hlavnou postavou a na to, čo sa mu stalo na pobočke jednej z bánk, len tak ľahko nezabudne. Všetko sa to začalo tým, že si z neho vystrelili kamaráti, ktorí mu povedali, že vyhral tisíc eur a má si ísť skontrolovať účet v banke. Pravdepodobne nie úplne nadaný Miroslav banku naozaj navštívil, no keď sa dozvedel, že bol oklamaný, rozhodol sa zavolať z vlastného telefónu na políciu a nahlásiť bombu. A pre istotu tak, aby bolo treba prehľadávať kompletne všetky pobočky na Slovensku.

Netrvalo dlho a policajtom sa na základe čísla volajúceho podarilo dopátrať aj ku konkrétnej osobe. Čech žijúci v Snine bol okamžite zadržaný a v policajnej cele strávil tri dni. Prešovský vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu šírenia poplašnej správy, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí väzenie na jeden až 5 rokov. Aj keď sa môže zdať riešenie podobných situácií ako rutina, opak je pravdou. Zatiaľ sa v roku 2017 podarilo objasniť len približne tretinu nahlásení, čo je viac než hrozivé číslo. V každom prípade platí, že ak si myslíš, že máš zlý deň, tento Čech ho mal zaručene horší.