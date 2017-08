Prečo sa z Vans Old Skool stali v priebehu posledných rokov jedny z najnosenejších tenisiek na celom svete?

Story legendárnych tenisiek Vans začala v Anaheime roku 1966 vo fabrike Van Doren Rubber Company ale z ikonických vaflovaných podrážok sa postupom času stal viac než len perfektný biznis plán. Nebyť modelov Authentic, resp. Era, skateboarding by sa pravdepodobne vyvíjal ako kultúra ešte o niekoľko rokov dlhšie. Cenovo dostupné, no pritom štýlové plátenky totiž vyhovovali skaterom nie len vďaka svojej podrážke ale aj vďaka prístupu samotných zakladateľov firmy, ktorí pre vtedajšiu generáciu detí budovali skate parky, opravovali im deravé tenisky alebo boli dokonca ochotní predať len jednu topánku, ak si tú druhú nemohol ich zákazník dovoliť.

Ich snaha o budovanie skate kultúry sa im vyplatila asi najviac spomedzi všetkých značiek tejto kategórie a vyše 50 rokov od založenia firmy tak väčšina z ich pôvodných modelov patrí medzi legendy sveta tenisiek. Dnes si priblížime históriu modelu Old Skool, ktorý sa za posledné roky stal jednou z najpredávanejších siluet na celom svete.

Tenisky Vans nemali pôvodne mená, pod ktorými ich poznáme dnes (Sk8-Hi, Era, Authentic...) ale len poradové čísla. Silueta Old Skool je tak známa ako Style 36







Old Skooly sú prvé tenisky Vans, na ktorých bola použitá koža a zároveň aj biely "jazz stripe" na bočných stranách







Semišová špička bola na OG modeloch v porovnaní s dnešnými vyhotoveniami o niečo kratšia, no Vans sľubuje, že v najbližšej dobe by sa v ich továrniach mali vrátiť k pôvodnému tvaru





Pred rokom 1977 vyrábal Vans len jednoduché plátené tenisky, no model Old Skool ponúkal oveľa viac polstrovania, vďaka čomu sa z neho stali jedny z prvých ozajstných tenisiek vhodných na skate



Okrem celokožených alebo zimných vyhotovení poznáme tri hlavné verzie:

Old Skool Lite / Old Skool / Old Skool Pro





Po prechode z ulíc do vyprázdnených bazénov sa najpopulárnejším modelom na skate stali tenisky Sk8-Hi (pretože kvôli svojmu strihu chránili aj členok) no pre technickejších jazdcov boli číslom 1 stále Old Skooly





V roku 1996 sa stali základom pre prvú kolaboráciu značky Supreme





90-te roky a následný prelom tisícročí v móde definovalo najmä motto: "čím väčší, tým lepší", a retro siluety Vans tak upadli do zabudnutia









Okolo roku 2007 sa však aj samotný skateboarding začal pomaly vytrácať z mainstreamu a dnes už vo Vanskách jazdí len malé percento zo všetkých zákazníkov



Hospodárska kríza a úpadok skateboardingu tak prinútil Vans znovuobjaviť svoje korene a vyzdvihnúť to, vďaka čomu sa stali slávnymi





Vansky už totiž dávno nie sú len obuvou pre skaterov. Vďaka ich dizajnu a rôznym farebným kombináciám si ich obľúbili umelci zo všetkých smerov a rovnako aj ľudia, ktorí potrebujú len cenovo dostupnú obuv na každý deň





Zároveň môžu poslúžiť ako čisté plátno pre rôzne custom úpravy



S ružami alebo hadmi to už ale radšej neskúšajte



Zmapovať 40 rokov najlepších spoluprác na teniskách Old Skool by trvalo večnosť, a tak sme vybrali len 10, ktoré sa oplatí poznať (a ešte viac sa ich oplatí vlastniť):





Golf Wang x Vans Syndicate Old Skool Pro “S”





Off White x Old Skool Lite



Dime x Vans Old Skool Pro

Slayer x Vans Old Skool

Undercover x Vans Old Skool Lite

Blends x Vans Old Skool Style 36

Showroom x Vans Old Skool Pro

Patta x Beams x Vans Old Skool



Have A Good Time x Vans Old Skool

Carhartt WIP x Vans Old Skool 92



