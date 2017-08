Zlatý retríver objavil heroín za 72 000 €. Rodinný pes spôsobil majiteľom poriadne problémy

Očividne policajné psy nie sú jedinými zvieratami, ktoré dokážu spoľahlivo vyčuchať drogy. Zvládol to totiž aj zlatý retríver menom Kenyon žijúci so svojou rodinou v Oregone. Ten na podobné aktivity vôbec nie je trénovaný, aj napriek tomu však v záhrade vyhrabal dieru značnej veľkosti, a to úplne sám od seba. Vrátil sa s niečím, o čom si rodina myslela, že je časová kapsula, no po otvorení im po chrbte prebehli zimomriavky. Od časovej kapsule to malo ďaleko. Vnútri sa totiž nachádzal čierny dechtový heroín (black tar heroin) v hodnote 85 000 dolárov, teda niečo vyše 72 000 eur.

Rodina okamžite zavolala políciu, čím sa dobrovoľne podrobila náročnému vypočúvaniu a vyšetrovaniu. Kvôli možným problémom s verejnosťou sa rodina dokonca rozhodla zostať v anonymite. Na záhrade doteraz prebiehajú vyšetrovania a vyzerá to tak, že 425 gramov heroínu zakopal ešte predchádzajúci majiteľ pozemku. Retríver Kenyon získal od polície špeciálne ocenenie a stal sa čestným členom psieho združenia policajných psov K-9.