 10 najkrajších coverov slovenských rapových albumov. Kto za nimi stojí a aký je ich význam?

Už ste si určite mali možnosť zvyknúť, že slovenskú rapovú scénu mapujeme pravidelne a po všetkých možných stránkach. Predsa len, ide suverénne o najpočúvanejší žáner v našich končinách, na ktorom stihla vyrásť nejedna generácia. Na svetlo sveta sa stihli dostať stovky viac aj menej kvalitných počinov a teraz prišiel čas zhodnotiť ich z možno trochu netradičného hľadiska, ktoré mnohí fanúšikovia považujú za zbytočné. Ako ste si už mali možnosť prečítať v nadpise, dnes sa pozrieme na slovenské rapové albumy z vizuálnej stránky a odhliadnuc od obsahu vyberieme desiatku tých najlepších vôbec. Bez poradia. Väčšina z nich však pravdepodobne nie úplnou náhodou patrí medzi to najkvalitnejšie, čo sa kedy na Slovensku zrodilo.

Už tradične pôjde o subjektívny názor tej časti redakcie, ktorá má čo k tejto problematike povedať, a tak pripúšťame, že váš názor nemusí zhodovať. Samozrejme sa pokúsime pridať adekvátne odôvodnenie a možno sa dozviete aj zopár zaujímavostí, ktoré padli v rozhovoroch len ako na prvý pohľad nenápadné informácie. Poďme teda spoločne na to.

TKX - Z.V.E.N.S.S

O Tragikomixe ste toho v posledných mesiacoch už pravdepodobne počuli dosť. Chalani sa po skoro desiatich rokoch konečne rozhodli vydať album a my môžeme s čistým svedomím prehlásiť, že zatiaľ ide o adepta na slovenský rapový počin roka, no ešte si pochopiteľne počkáme na výkony ostatných. Projekt Z východnej Európy na strechu sveta nezaostáva ani po vizuálnej stránke, ktorá ho vlastne dokonale definuje, a to je pravdepodobne to najdôležitejšie. Na coveri nájdeme samotného Teslu, teda človeka, ktorý dokázal album naplniť sedemnástimi plnohodnotnými skladbami bez jediného hosťa.

Už po prvom vypočutí vám bude stopercentne jasné, že tento chalan sa nepotrebuje na nič hrať a z každej jednej vety vyžaruje autenticita a úprimnosť. No a presne to je dôvod, prečo sa Tesla nechal detailne vyfotiť na obal bez akýchkoľvek úprav tváre. Fanúšik tak má možnosť vidieť, ako v skutočnosti jeho obľúbený interpret vyzerá a precítiť, ako sa na jeho výzore podpísali všetky zásadné skutočnosti, ktoré na albume spomína. A že ich bolo naozaj veľa už asi tiež vieš.



Pil C - HYPE

Pil C-ho debutového sóla sme sa dočkali ešte v závere minulého roku. Pomerne dlho očakávaný album Hype je projektom, ktorému veľa nechýba a o umelecké dielo ide aj po vizuálnej stránke. V tomto prípade však budú súhlasiť hlavne tí, ktorí majú zakúpený alebo aspoň držali v ruke samotný originál, keďže jeho súčasťou bol okrem výrazného červeno-čierneho artworku aj pevný strieborný obal. V tomto prípade je zaujímavé sledovať, ako si influencer dokáže osvojiť farby natoľko, že sa s ním nesú ešte aj po celý ďalší rok. Artovú stránku albumu si zobral na starosti GOD FKA OTCENAS v spolupráci so samotným autorom a výsledok už veľmi dobre poznáš.

Supa - Čierne dni

Jeden z najlepších lyrikov na československej scéne vydal svoje prvé oficiálne sólo až po približne desiatich rokoch pôsobenia medzi tými najlepšími. Supa nepatrí k povrchným interpretom, práve naopak, a preto sme mohli očakávať, že si dá záležať nielen na výbere názvu albumu ale tiež samotnom coveri. Pôvodne sa mal tento počin volať Biele noci, čierne dni, no nakoniec sa Supa rozhodol, že náladu vystihuje podstatne lepšie titul Čierne dni a adekvátne k nemu doladil aj cover. Minimalistická, no zároveň luxusne pôsobiaca záležitosť, ktorú si môže každý vysvetliť po svojom je na poličkách majiteľov určite jedným z najvzácnejších kúskov. Už čoskoro by sme sa mimochodom mali dočkať aj spomínaného pokračovania Biele dni, a tak budeme veľmi zvedaví aj na vizuálne spracovanie.

Haha Crew - Vlna

Milovaná aj nenávidená košická skupina, ktorá, aj keď si to mnohí neradi pripúšťajú, stojí za akýmsi pomyselným prevratom, vydala svoj spoločný album pod hlavičkou ILPP ešte v závere roka 2014. Na snehobielom coveri nájdeme malé emoji vlny, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako primitívne, no skutočnosť je úplne iná. Aj ten najväčší odporca súčasnej tvorby si určite uvedomuje, že práve Haha Crew spustilo na Slovensku obrovskú vlnu, vďaka ktorej dostávajú priestor interpreti so schopnosťou priniesť do našich končín niečo nové. Fanúšikom rapu zrazu prestali stačiť hlboké texty do rovnakých boombap hudieb a chceli počuť inovátorov a nový zvuk. Sameyovi, Dalybovi a Zayovi sa podarilo otvoriť nové dvere a pomôcť tak mnohým ďalším kolegom, ktorí to mali následne o niečo jednoduchšie.

Radikal - Freeride

Pod I Love Party Production vyšiel aj tento album v podaní bývalého člena Dramatikz, ktorého tvorba prešla obrovskou zmenou. A je vlastne aj príkladom toho, o čom sme písali vyššie pri jeho kolegoch z Haha Crew. Svoje druhé sólo vydal Radikal v minulom roku a nás na ňom bez pochýb najviac zaujal práve umelecký cover. O jeho tvorbu sa postaral talentovaný Dian z Life is Porno a zaujímavý je aj príbeh jeho vzniku, keďže ho autor namaľoval bezprostredne po tom, ako si ho mal možnosť prvýkrát vypočuť. Ide teda o úprimnú emóciu, ktorá by mala odrážať samotný obsah a tiež titul Freeride.

Kontrafakt - Navždy

Že je Navždy najlepším československým rapovým albumom aký kedy vznikol už snáď ani nemusíme odôvodňovať. Rytmus a Ego boli od prvého stretnutia inovátormi a hlavne vďaka ním je scéna tam, kde je. No a z tejto pozície, kedy už nie je komu čo dokazovať, sa chalani rozhodli zvoliť tú najjednoduchšiu a najviac efektívnu cestu. Dominantný biely nápis na čiernom pozadí nemá ukrývať žiadnu hlbokú myšlienku, skôr zaujať na prvý pohľad. Kontrafakt bol však vždy o obsahu a chalani nemali vo zvyku dávať väčší dôraz na cover. Najčastejšie stačili ich prísne tváre, no vždy dokázali aj vizuál uchopiť presne tak, aby bol aktuálny.

Vec - Stereo Farbo Slepo

Pôvodne bolo v pláne, že sa tento Vecov album z roku 2012 bude volať Hravý senior. Hudobný veterán a legenda slovenského rapu však nakoniec ostala pri názve Stereo farbo slepo, čo podstatne lepšie definovalo projekt plný jeho pocitov a inšpirácie, ktorú stihol nazbierať od roku 2008. Táto stále veľmi počúvateľná záležitosť dostala vizuálne spracovanie obalu od jedného z najetablovanejších vo svojom obore - Vladimira 518. Ten sa už tradične nechal uniesť a výsledok skutočne stojí za to. Obsahuje všetky tri kľúčové slová a zaujme už pri prvom pohľade, keďže sa od zvyšku vo výkladoch podstatne odlišuje, čo je v konečnom dôsledku asi to najdôležitejšie.

Moja reč - Offline

Definitívne posledný album Mojej reči pravdepodobne mnohých fanúšikov neuspokojil tak, ako by očakávali. Teda minimálne tých, ktorí handlovských Dobrých chlapcov sledujú od Dema či najstarších počinov. Supa aj Delik síce poňali spoločný album tématicky, no v konečnom dôsledku dosť jednotvárne. Ak sa však dokážete s ich myšlienkami stopercnetne stotožniť, asi tento prístup aj oceníte. Čo však určite od zvyšku vyčnieva je artwork na obale albumu, o ktorý sa postaral šikovný pražský grafický dizajnér a ilustrátor Petr Kudláček. Po všetkých stránkach odviedol výbornú prácu a fanúšik má tak v cene albumu aj komplexný zážitok z vizuálu.

Refresher - Freshtape II

Chváliť sa nezvykneme, a tak pevne dúfam, že nám v tomto prípade dáte zapravdu. V rámci našej úzkej spolupráce so slovenskou rapovou scénou sa nám podarilo vydať dve kompilácie a práve tá zatiaľ posledná dominovala nádherným obalom, za ktorý by sme sa určite nehanbili ani dnes. O jeho tvorbu sa postaral Jakub Otčenáš, ktorý odviedol kus dobrej práce. Tento projekt vyšiel len vo veľmi obmedzenom náklade niekoľkých desiatok kusov, takže by sme týmto chceli poďakovať všetkým, ktorí ho podporili. Sľubujeme, že raz bude mať nevyčísliteľnú hodnotu. Pri tejto príležitosti by sme mohli prezradiť, že ak pôjde všetko podľa plánu, už čoskoro sa vrhneme na tvorbu tretieho Freshtape.

BoyBand - Galapágy

Tento album je slovenský len z jednej polovice, no snáď nam jeho zaradenie odpustíte. Obzvlášť pri skutočnosti, že ide o skutočne vydarenú kombináciu. BoyBand je spojením dvoch vyspelých MCs, ktorí si nemajú čo dokazovať a vedia sa hudbou v prvom rade baviť. Idea aj Boy Wonder na oboch spoločných doskách ako BoyBand ukázali svoje rapové aj lyrické schopnosti a do dnešného dňa v tejto formácii aj hrávajú živé koncerty, keďže ide vždy o energický zážitok. Ich uletenosť viac než dokonale definuje aj tento cover ako vystrihutý zo spoločnej dovolenky.

Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Pri prehľadávaní nespočetného množstva starých aj nových albumov sme narazili aj na zopár obrovských perál, ktoré síce nie sú najkvalitnejšie, no určite pobavia, tak sa určite v blízkej dobe môžete tešiť aj na pokračovanie v podobnom duchu. Dovidenia!

