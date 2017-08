Neil Strauss mal sex s tisíckou žien, pritom vyzerá úplne obyčajne. Skončil na psychiatrii, no odhalil návod na získanie každej ženy

Zoznám sa s mužom menom Neil Strauss. Má 48 rokov, krásnu manželku a chlapca menom Tenn. Vyzerá úplne obyčajne, však? Na ulici by nikto nebol povedal, že Neil mal sex s vyše tisíckou žien, získal telefónne číslo od Britney Spears a za posledné roky jeho praxe nebol opačným pohlavím odmietnutý ani raz. Neil je najznámejším pick-up artistom na svete, inými slovami vie baliť opačné pohlavie a vie to robiť dobre. Aj napriek tomu skončil ako pravidelný pacient na psychiatrii.

Článok obsahuje spoilery z kníh:

The Truth: An Uncomfortable Book About Relationships

The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists

Rules of the Game

Neil bol novinár. Narodil sa v roku 1969 a žil život klasického neobľúbeného amerického mladíka. Žiaden alkohol, žiadne párty, žiadne dievčatá. Zamieraval sa predovšetkým na svoj vlastný úspech, vďaka nemu dokonca získal lukratívnu pozíciu v The New York Times. To však neznamená, že si nechcel užívať život. Neil však nielenže nevedel, ako na to, on ani nevedel, ako sa to naučiť. Žiadne skúsenosti so ženami, hanblivosť pred ostatnými. Neil však odmietol viesť nudný život bez sexuálnych radostí a vďaka žurnalistickým skúsenostiam narazil na obsiahle fórum presne o tom, čo potreboval. Časom sa z, ako to on nazýva, priemerného frustrovaného vola, stal magnet na opačné pohlavie.

Každým dňom navštevovali stránku tí najlepší z najlepších. Priehrštiami a zadarmo rozdávali svoje skúsenosti so ženami každému zúfalému, ktorý mal o to záujem. To bolo síce pekné a Neil získal niekoľko znalostí, no v jeho živote spravil zmenu až jeden muž. Pod prezývkou Mystery (vlastným menom Erik von Markovik) sa na fóre rozhodol ponúknuť štvordňové lekcie získavania žien za poplatok 500 dolárov. Neil okamžite vedel, že to je niečo pre neho a pár stoviek je mizivých pre zúfalého nadržaného sociopata.

Mystery v strede a jeho asistent Sin vpravo.

Na stretnutie došli piati. Samotný Mystery, jeho asistent prezývaný Sin a Neil s dvomi "zákazníkmi". Neil bol pokrstený prezývkou Style a začala sa štvordňová výučba, z ktorej možno načerpáš aj ty. V prvom rade však - za veľkú väčšinu Neilovho úspechu môže práve Mystery. Neil takmer nič nevymyslel, no vďaka jeho žurnalistickej kariére sa stal známym práve on.



V prvom rade - musíš mať plán, tvrdí Mystery. A tiež musíš byť inteligentný. Každé jedno slovo, ktoré vyjde z tvojich úst, musí byť vopred premyslené. Počas toho, ako hovoríš, si tvor nasledujúce vety a kontroluj, ktorým smerom sa uberá dialóg. Ty si pánom konverzácie, žena si to len myslí. Vytýčenú dámu potrebuješ dostať tam, kam potrebuješ a je len na tvojich komunikačných zručnostiach a pohotovosti, či to zvládneš. Neil to nazýva The Game, hrou, vďaka ktorej ovládne každú ženu. Predvídaj a očakávaj, čo ti žena odpovie. Pokladaj otázky tak, aby si ju slovami zlákal do pasce. Najideálnejšie je, ak svoje vety dotiahneš až do dokonalosti a môžeš ich používať pri každej žene dookola.

Predovšetkým podľa Neila potrebuješ byť zaujímavý. Je jedno, čo robia všetci ostatní, no ty robíš, aká náhoda, presne niečo odlišné. Aj keby si bol ten najnudnejší človek na svete, no dokážeš premýšľať, mal by si to zvládnuť - nemusíš predsa vždy hovoriť pravdu. V konverzácii s novou dámou potrebuješ podľa Neila aspoň tri záchytné body, takzvané indicators of interest. Ak sa ťa spýta na tvoj hudobný vkus, máš jeden bod. Samozrejme, priamočiare odpovede nikdy nie sú správne. Premyslenými frázami vytváraj záhadné bubliny, ktorá chce ona prasknúť a dozvedieť sa o tebe niečo viac. Keď máš aspoň tri záchytné body v prvej výmene slov, nie je to zúfalé.

Pravdou je, že Neil sa predovšetkým špecializuje na veľmi priamočiary štýl balenia - vojde do klubu, vytýči si cieľ a získa ho. Všetky jeho metódy sú adresované na úplne neznámych ľudí, preto ak máš vo svojom okolí už svoj cieľ vybraný, Neilove metódy nie sú stopercentne spoľahlivé. Možno sa pýtaš, ako donútiš dámu, aby sa o teba zaujímala a tak ti dala možnosť ju prevalcovať predpripravenými frázami. V dnešnej dobe je ťažké prinútiť niekoho, aby konečne odtrhol oči od mobilu, no aj na toto má Neil kľúč.

Musíš byť viac než zaujímavý. Každého zaujíma niečo iné - Neil preto napríklad so sebou nosí tašku so všetkými možnými zaujímavými vecami, od magických trikov a rún až po rôzne druhy voňaviek či zaujímavých fotografií. Keď budeš robiť fascinujúce veci, záujem príde sám. Predovšetkým, prvý dojem je kľúčový a ty musíš mať sakra dobrý dôvod, prečo si ju vytrhol z chatovania s kamarátkou a nesmie to oľutovať.



Mimochodom, aj na prvý dojem existuje spoľahlivá metóda. Pri prvom kontakte sa musíš usmievať, pretože si predsa nesmierne zábavný človek. Mystery vynašiel niečo ako pravidlo troch sekúnd - ak si sa s dievčaťom ešte nerozprával a len ju pozoruješ, vaše oči sa môžu stretnúť len na tri sekundy, potom to už je fakt divné. Preto sa radšej pohni smerom k nej, pretože predsa prekypuješ sebavedomím a dokážeš jej do života priniesť úžasné dobrodružstvo. Keď prídeš k nej, začni nejakou overenou hláškou a donúť ju, aby sa o teba zaujímala.

Ak je tvoj cieľ v skupine iných ľudí, môžeš to využiť. Predvádzať tvoje famózne kúzla celej skupine, pritom k nej budeš otočený chrbtom, budí žiarlivosť a žena sa pokúsi stiahnuť pozornosť na ňu otázkami. Tu však prichádza ten moment, kedy by si ju mal podľa Neila odbiť. Nie však urážkou, skôr niečím ako "To vždy skáče do reči?" alebo "Tieto (jej) topánky vyzerajú naozaj pohodlne." Mystery to nazval neg a žiarlivosť to podnieti ešte viac, no zároveň sa pre dámu stávaš akousi výzvou. Samozrejme, aj neg maj vopred pripravený.



Jednou z najťažších častí má byť izolovanie cieľa. Pokiaľ si však v jej vnútri zapálil dostatočne intezívny plameň zvedavosti, môžeš priznať, že si ju trochu ignoroval a máš v zálohe ešte niečo špeciálne. Je potrebné, aby si naozaj mal ešte niekoľko prekvapení v rukáve, inak sa na jej strane dovalí sklamanie. Predierajúc sa davom ľudí von ju môžeš chytiť za ruku a v určitom momente pritlač na zovretí jej dlane. Ak aj ona vaše držanie spevní, máš ďalší záchytný bod.

Ľudia robia mnohé chyby. Snáď najobľúbenejšou je, že si v strede rozhovoru vypýtaš jej telefónne číslo alebo Facebook. Vždy to rob až pri rozlúčke, keďže to zanechá hlbšiu pamäťovú stopu, odporúča Neil. A nikdy to nerob priamo, pretože ti vždy môže odpovedať záporne. Radšej skús povedať, že odchádzaš, no rád by si v rozhovore pokračoval. Vymeniť kontakty ti navrhne sama. Pokiaľ si nazbieral viacero silných záchytných bodov a máš pocit, že to šlo pomerne dobre, môžeš sa pokúsiť o bozk alebo intímne dotyky.

Toto všetko sa Neil naučil za deň a trvalo mu desiatky pokusov, kým sa prestal ostýchať. Za dve noci sa však zdokonalil na asi desiatke žien, uvedomil si svoje chyby, pretože nikto z neba nepadá dokonalý. Neil sa stal vo svojej hre superhviezdou, baliacim géniom a dokonale ovládol umenie ženskej mysle. Riadil spád rozhovoru, predpripravenými frázami budil v ženách zvedavosť i chtíč a vymyslenou netradičnosťou spoľahlivo získaval ženskú pozornosť.

Mystery však nebol jeho jediným gurum. Vďaka známostiam s celebritami sa Neilovi podarilo vyjednať semináre s mnohými ďalšími pick-up umelcami. Spomeňme napríklad známeho Rossa Jeffriesa. Práve on je príkladom toho, že k ženskému srdcu vedie niekoľko ciest. Ross napríklad vyučoval techniku známu ako anchoring. V konverzácii totiž nútil ženu prežívať pozitívne emócie, ktoré spájal s výraznými gestami z jeho strany. Ženské podvedomie si gesto s emóciou spojí a prostredníctvom pohybov ľudského tela mohol Ross v žene vyvolať fantastické pocity viackrát v jednom dialógu.

Podľa jeho slov mal sex s minimálne tisíckou žien a za roky sa z neho stal závislák na sexe. Do klubov vchádzal čisto s núdzou ukojiť svoje potreby. Neil sa vďaka ostatným "kolegom" s podobnými záujmami stal najznámejším pick-up artistom. Získal číslo od Britney Spears či Paris Hilton a priamo spod nosa ukradol rozpracované dámy osobnostiam, ako sú Tom Cruise, Dennis Rodman či Scott Baio. Napísal viacero kníh, The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists sa v roku 2005 stala bestsellerom na niekoľko týždňov a z jej slávy sa do rebríčkov dostali aj jeho ďalšie knihy - pred dvomi mesiacmi vyšla napríklad I Can't Make This Up: Life Lessons.

Neil skončil na psychiatrii spolu s Mysterym. Nie však ako full-time pacient, no sám sa vydal hľadať pomoc a lekárov pravidelne navštevoval, predovšetkým kvôli drogovým aféram. Pred šiestimi rokmi skončil s jeho životom deviantného donchuana a usadil sa s krásnou manželkou, s ktorou má malého syna. Neil však okrem balenia žien doslova manipuloval ľudskými bytosťami pomocou jednoduchých fráz. Dnes mu výstupy o jeho živote pick-up artistu zarábajú stotisíce, no stále sa venuje predovšetkým žurnalizmu a písaniu kníh. Novinári ho korunovali titulom hrdina mužov a Neil naozaj dokázal, že zručnosti a inteligencia pri ženách ďaleko presahujú vzhľad. Presne ako hovorí on sám - na svete niet mocnejšej zbrane než je slovo.