Floyd Mayweather bude proti McGregorovi bojovať za "všetkých černochov na svete". Reaguje tak na jeho rasistické narážky z tlačoviek

Ošiaľ okolo súboja Floyda Mayweathera a Conora McGregora sa nezaobišiel bez urážok s rasistickým podtónom. Už na prvej tlačovej konferencii v Las Vegas McGregor pobúril množstvo divákov, keď Mayweatherovi adresoval slová „dance for me, boy“, čo znie nevinne, ale oslovenie „boy“ smerované na ľudí tmavej pleti má svoje korene ešte za čias otroctva v Spojených štátoch amerických. Oslovenie „boy“ naznačovalo, že otroci neboli na rovnakej úrovni ako ich majitelia, čiže v prípade jednotlivca „man“, a McGregor možno nešťastne zvolil práve spomínanú formulku. Mayweather ešte pred pár týždňami situáciu komentoval tak, že ho McGregor nijakým spôsobom neurazil, ale teraz spravil z ich spoločného súboja udalosť s rasovým motívom. Reagoval tak na slová McGregora z rozhovoru u Jimmyho Kimmela, kde sa ho spýtali, kto by zvíťazil v súboji medzi ním a postavou Rocky III. Ír odvetil, že sa snaží spomenúť si na Rockyho III., ale nevie, či to bol film s posilňovňou plnou celebrít alebo či to bol ten s tancujúcimi opicami. V rozhovore pre magazín ESPN preto Mayweather vyvolal kontroverziu, pretože svoju snahu v súboji venoval „všetkým černochom na svete“.

"Nepáčilo sa mi, keď nás nazval opicami. Myslím si, že to bol totálny nedostatok rešpektu. Nazval nás opicami. Nepáčilo sa mi to. Neprinútilo ma to vyskočiť zo svojej persóny na pódiu a začať vyvádzať, ale nepáčilo sa mi to. Len som premýšľal nad všetkými našimi vodcami. Martin Luther King, Malcomlm X. Šli bojovať za mňa, moju rodinu a mojich blízkych. Ako som už spomenul v minulosti, toto všetko sa deje aj dnes. Ja som silný, múdry a trpezlivý. A keď príde 26. august, budem rovnakou osobou – silnou, múdrou a trpezlivou. A rovnako, ako nás predtým nazval opicami, uvidíme, či to 26. augusta zopakuje. Toto je pre naše presvedčenie a cieľ. Toto je pre Američanov. Toto je pre všetkých černochov na svete."

