Syn vodcu mexického drogového kartelu sa na Instagrame chválil zbraňami, tigrami aj zlatom. Napokon skončil v rukách polície

Syn jedného z najmocnejších šéfov mexického drogového kartelu Sinaloa Damaso Lopez Serrano skončil pred pár hodinami v rukách americkej polície po tom, čo sa dobrovoľne nechal zatknúť na mexicko-americkej hranici. Jeho otec Damaso Lopez Nunez skončil v rukách polície ešte v máji tohto roku po tom, čo sa po opätovnom zatknutí El Chapa snažil prevziať pozíciu vodcu v karteli Sinaloa, čomu sa postavili na odpor práve synovia El Chapa.

Aj Damaso Lopez Serrano podporoval svojho otca a rozhodne si nežil zle, pretože sa na svojom instagramovom profile nemal problém pochváliť fanúšikom s čímkoľvek, čo sa mu vďaka drogovým peniazom práve dostalo do ruky. Rozmaznaný syn na sociálnu sieť pridával fotografie pozlátených zbraní, nekonečných bankoviek či tigrov ako domácich miláčikov a nebyť konfliktu medzi jeho otcom a synmi El Chapa, možno by na polícii ani neskončil. Na americkom súde už stihol vypovedať, že on sa necíti byť akokoľvek vinný, a tak bude proces pokračovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ale aj s prihliadnutím na jeho Instagram to Damaso Lopez Serrano nebude mať veľmi príjemné a jednoduché.